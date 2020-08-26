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Раскрыть «подноготную дела» смертельного ДТП Ефремова пообещал Добровинский

17:30 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.

Раскрыть «подноготную дела» смертельного ДТП Ефремова пообещал Добровинский
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
«Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела — то, чего до сих пор не знает никто. А до окончания следствия я не имею права раскрывать детали», — сказал он телеканалу «Москва 24».

21 августа стало известно, что Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде. 24 августа Пашаев заявил, что актёр вновь заключил с ним соглашение.

Также, как отметил в ходе заседания Ефремов, он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.

Источник: RT

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