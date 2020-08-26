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Астероиду готовятся противостоять военные США

17:00 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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Ученые определили, что астероид рухнет на планету после того, как она преодолеет астероидное поле.

Астероиду готовятся противостоять военные США
Американские военные готовятся противостоять астероиду

Американские военные в течение четырех месяцев не прекращают подготовку к возможному падению на поверхности Земли астероида. Соответствующими сведениями делится телеканал Israel News Live.

У руководства Пентагона и NASA могут иметься сведения относительно предстоящей катастрофы. Ученые определили, что астероид рухнет на планету после того, как она преодолеет астероидное поле. Уточняется, что от подобных происшествий защиту для Земли обеспечивают Сатурн и Юпитер, поскольку притягивают к себе все потенциально опасные космические тела. В настоящее время "щиты" располагаются в одном секторе Солнечной системы. Астероид, который может столкнуться с Землей, имеет диаметр 84-109 метров. Согласно прогнозам, подходящий для катастрофы период выпадает на сентябрь этого года. В NASA сообщали, что астероид 2018 VP1 приблизится к Земле на минимальное расстояние накануне дня президентских выборов в США.



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