Новенький и сверкающий Владимир Ильич появился в Ленинском районе

И Ленин такой молодой...

Памятник традиционно будет располагаться возле главного входа в администрацию района. Предыдущий памятник под действием времени пришел в неудовлетворительное состояние и будет демонтирован с соблюдением всех норм, а затем отправлен на реконструкцию.

– Идея о реставрации памятника у нас зрела достаточно давно. Мы планировали в этом году установить полную копию старого памятника. Но встал вопрос финансирования работ и 22 апреля во время возложения к памятнику мы объявили народный сбор средств на это доброе дело. За май, июнь и июль необходимая сумма была собрана, – рассказал Роман Яковлев.

Общая стоимость статуи составила около 350 тысяч рублей. Памятник изготовлен новосибирским скульптором Олегом Родькиным.

В сентябре планируется проведение торжественного открытия скульптуры с соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

– Для жителей Ленинского района памятник — символ района. Когда старый памятник пришел в ненадлежащее состояние, было очень много звонков от неравнодушных граждан с просьбами о реставрации скульптуры. Сегодня, реализовывая данную задачу, мы являемся свидетелями новой истории Ленинского района. Памятник бесценен, а идеи Ленина актуальны, как никогда в условиях нынешнего социально-экономического кризиса.

Роман Яковлев выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе средств, и реализации данного проекта.

Источник: КПРФ Новосибирск