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Новенький и сверкающий Владимир Ильич появился в Ленинском районе

17:45 26.08.2020 Фото: КПРФ
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При поддержке Ленинского райкома КПРФ и лично депутата Законодательного собрания Новосибирской области Романа Яковлева сегодня начата установка обновленного памятника Владимиру Ленину.

Новенький и сверкающий Владимир Ильич появился в Ленинском районе
И Ленин такой молодой...

Памятник традиционно будет располагаться возле главного входа в администрацию района. Предыдущий памятник под действием времени пришел в неудовлетворительное состояние и будет демонтирован с соблюдением всех норм, а затем отправлен на реконструкцию.

– Идея о реставрации памятника у нас зрела достаточно давно. Мы планировали в этом году установить полную копию старого памятника. Но встал вопрос финансирования работ и 22 апреля во время возложения к памятнику мы объявили народный сбор средств на это доброе дело. За май, июнь и июль необходимая сумма была собрана, – рассказал Роман Яковлев.

Общая стоимость статуи составила около 350 тысяч рублей. Памятник изготовлен новосибирским скульптором Олегом Родькиным.

В сентябре планируется проведение торжественного открытия скульптуры с соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

– Для жителей Ленинского района памятник — символ района. Когда старый памятник пришел в ненадлежащее состояние, было очень много звонков от неравнодушных граждан с просьбами о реставрации скульптуры. Сегодня, реализовывая данную задачу, мы являемся свидетелями новой истории Ленинского района. Памятник бесценен, а идеи Ленина актуальны, как никогда в условиях нынешнего социально-экономического кризиса.

Роман Яковлев выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе средств, и реализации данного проекта.

Источник: КПРФ Новосибирск

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