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800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы

18:00 26.08.2020 Фото: klvcrb.mznso.ru
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«Подыму весь район. Надо будет - и Россию подыму!».

800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы
Главврач Колыванской больницы Юрий Ершов

Заместитель главы союза пенсионеров рабочего поселка Колывань Галина Пимонова составила 6 августа открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. В нем она от лица местных жителей попросила главу региона помочь «в критической ситуации с Колыванской ЦРБ». Под обращением подписались более 800 человек.

В начале апреля более 60 сотрудников Колыванской ЦРБ, возмущенные работой главврача Юрия Ершова, записали видеообращение к губернатору Андрею Травникову. В нем врачи рассказали о моральном давлении, отсутствии средств на покупку ГСМ, о несвоевременном ремонте машин «скорой помощи», дырявой крыше и других нарушениях. За критику глава учреждения уволил своего заместителя.
В середине июля уволилась главный инфекционист больницы Елена Черемискина, выступавшая в видеообращении к губернатору. Ушли также терапевт, двое лаборантов физиокабинета и фельдшер доврачебной помощи, говорил Тайге.инфо знакомый с ситуацией источник.

Увольнения стали причиной повторного обращения жителей к губернатору — они обеспокоены тем, что на фоне коронавируса взрослые и дети остаются без медпомощи. К 25 августа под письмом губернатору Травникову за неделю подписались 810 человек из Колывани, Вьюнов, Скалы и других сел района.

«Я разговаривала с врачами, медработниками. Я им пообещала, что подыму весь район. Надо будет и Россию подыму! — поясняет Пимонова. — Мы не для себя, мы для будущего поколения, которое останется жить в Колывани».

22 июля главный врач Колыванской ЦРБ Юрий Ершов выступал на сессии районного совета. Он отчитался депутатам о средних зарплатах врачей в размере 80 тыс. рублей. Галина Пимонова считает, что слова глава больницы не соответствуют реальности.

«Может быть, один-два там получают, а остальные — такое не видели и не слышали. Я когда сказала знакомой про 50 тысяч, она: „Да такого в жизни не было“. Заврался человек, такому не место здесь», — критикует Ершова пенсионерка.

По словам Пимоновой, некоторые жители Колывани не подписались под письмом, потому что побоялись столкнуться с реакцией администрации района и главврача больницы.

Источник: Тайга ИНФО

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