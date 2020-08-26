О съемках в сериале вместе с Яной Рудковской и Дмитрием Губерниевым рассказал актер Гоша Тарасевич из Москвы жителям Бердска

Гоша Тарасевич в новом сериале вместе с другими авантюристами помогает героине, сыгранной Яной Рудковской, осуществить аферу

О съемках в новом криминальном сериале рассказал актер из Москвы Гоша Тарасевич жителям Бердска. У фильма пока есть рабочее название «Аферисты». И Гоша исполняет роль одного из аферистов. Снимается он вместе с Яной Рудковской, эпизодическую роль исполнил в телевизионном фильме Дмитрий Губерниев.

-Все спрашивают меня: когда выйдет фильм? Дело в том, что здесь два момента. Я не знаю, когда выйдет фильм, потому что это решает продюсер. Второе, насколько я знаю, процесс достаточно долгий. Обычно это год. В редких случаях бывает быстро, когда сериал «горячий», но это не «горячий» сериал. Название тоже неизвестно. Как правило, озвучиваются рабочие названия. Могут меняться два, три, сто раз. Идет тенденция снимать четыре серии, чтобы фильм шел с понедельника до четверга. Это заточено для телевидения. Я снимаюсь там плотно в двух сериях, - рассказал «Курьер. Среда Бердск» Гоша Тарасевич.

Перед съемкой в гримерке



Автор видео Гоша Тарасевич"

Гоше приходится много работать на съемках сериала - последний съемочный день длился 18 часов. Параллельно он участвует и в других проектах. Актерам не разрешено говорить о том, кто снимается в сериале, или его содержание. Но часть завесы актер все же приоткрыл.

-В фильме снимается Яна Рудковская. Засвечен Губерниев. Он идет в эпизоде — барин, хозяин дома, весь из себя граф. Фильм об авантюристах, которые решили придумать лотерею. У них не пошло. В результате они пролетели. И они придумали мошеннический трюк. Это такие аферисты, мошенники, но обаятельные. Из высшего общества. Нас пять человек, один, правда уйдет, не захочет участвовать в этом. Там есть эпизод, когда я снимаю фрак и сажусь в «Запорожец». А дом сняли на неделю в аренду, чтобы показать красивую жизнь. А сами живем в хрущовках, ездим на старых автомобилях. В одном из эпизодов я несу дипломат с деньгами, он раскрывается, деньги рассыпаются. Я — ой, ой, ой, такой деньги собираю. На самом деле эти деньги — бутафория, купленная на Курском вокзале. По фильму это пускается пыль в глаза. Рудковская там делает селфи, убирает камеру. Но это специально, чтобы публике показать. Рабочее название фильма «Аферисты», но, скорее всего, 99,9% будет другое.

А вот Яна Рудковская идет

Автор видео Гоша Тарасевич

По словам Гоши Тарасевича, в сериале задействованы хорошие актеры. Рудковская очень хорошо играет, хотя она и не профессиональная актриса, но она рождена для этого, подчеркнул Гоша.

Съемки в шикарном замке



В сериале главные героини — девушки, Рудковская и еще одна, которые все придумали, и для реализации своего плана взяли в помощь мужчин.