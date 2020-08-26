Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей

Удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц

Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 млн рублей, совершенные организованной преступной группой (ОПГ), выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте. Таким образом, общая стоимость незаконно экспортированных данной преступной группой лесоматериалов достигла 873 млн рублей, сообщает таможня.

Для вывоза в Иркутске создавались фиктивные компании, которые заключали большое количество внешнеэкономических контрактов с китайскими фирмами. В 2019—2020 годах в рамках договоров экспортировались пиломатериалы хвойных пород неизвестного происхождения. В контрольные органы представлялись подложные документы и сведения.

По результатам совместной оперативно-разыскной деятельности удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через них члены ОПГ экспортировали по подложным документам 36,5 тыс. кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения на общую сумму около 244 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела.

В отношении этой ОПГ Иркутская таможня уже возбудила два уголовных дела по факту контрабанды леса на сумму около 420 млн рублей. По другому эпизоду — контрабанде пиломатериалов на сумму более 9 млн рублей — уголовное дело возбудила Сибирская оперативная таможня.

Параллельно деятельность ОПГ расследуется Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте: ранее МВД России опубликовало информацию об одном из эпизодов деятельности преступной группы — незаконных поставках леса на сумму около 200 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов, зафиксированная правоохранительными органами, на сегодня составляет около 873 млн рублей.

Источник: Тайга.ИНФО