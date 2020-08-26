26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей

17:50 26.08.2020 Фото: @vslumvd
1 0
Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей
Удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц

Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 млн рублей, совершенные организованной преступной группой (ОПГ), выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте. Таким образом, общая стоимость незаконно экспортированных данной преступной группой лесоматериалов достигла 873 млн рублей, сообщает таможня.

Для вывоза в Иркутске создавались фиктивные компании, которые заключали большое количество внешнеэкономических контрактов с китайскими фирмами. В 2019—2020 годах в рамках договоров экспортировались пиломатериалы хвойных пород неизвестного происхождения. В контрольные органы представлялись подложные документы и сведения.

По результатам совместной оперативно-разыскной деятельности удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через них члены ОПГ экспортировали по подложным документам 36,5 тыс. кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения на общую сумму около 244 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела.

В отношении этой ОПГ Иркутская таможня уже возбудила два уголовных дела по факту контрабанды леса на сумму около 420 млн рублей. По другому эпизоду — контрабанде пиломатериалов на сумму более 9 млн рублей — уголовное дело возбудила Сибирская оперативная таможня.

Параллельно деятельность ОПГ расследуется Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте: ранее МВД России опубликовало информацию об одном из эпизодов деятельности преступной группы — незаконных поставках леса на сумму около 200 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов, зафиксированная правоохранительными органами, на сегодня составляет около 873 млн рублей.

Источник: Тайга.ИНФО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Много ли ещё вывезут?

Аноним, 26 августа 2020 18:08
а вы хотите что бы солдаты НАТО прятались в этих лесах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком
18:42 26-08-2020
Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком
Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине
18:32 26-08-2020
Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине
БердскСамую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области
18:25 26-08-2020
Самую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области
Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?
18:11 26-08-2020
Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?
Беларуси рано говорить с Россией
18:07 26-08-2020
Беларуси рано говорить с Россией
"Таз хрустел": 13 летняя Даша родила девочку Эмилию от 10-летнего Ивана и рассказала историю родов малышки в деталях
18:06 26-08-2020
Дедовщины в российской армии больше не существует
18:01 26-08-2020
Дедовщины в российской армии больше не существует
800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы
18:00 26-08-2020
800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы
БердскО съемках в сериале вместе с Яной Рудковской и Дмитрием Губерниевым рассказал актер Гоша Тарасевич из Москвы жителям Бердска
17:55 26-08-2020
О съемках в сериале вместе с Яной Рудковской и Дмитрием Губерниевым рассказал актер Гоша Тарасевич из Москвы жителям Бердска
Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей 1
17:50 26-08-2020
Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей