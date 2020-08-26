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Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?

18:11 26.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долги оппозиционера. И с президентом этого не согласовывал.

Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и иноагента ФБК

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иностранным агентом.

Песков отметил, что Пригожин является предпринимателем и бизнесменом.

«Он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос, проговаривал ли Пригожин с президентом свои заявления по поводу долга ФБК-иноагента или нет.

Евгению Пригожину приписывают давнюю и крепкую дружбу с Владимиром Путиным.

справка

Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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