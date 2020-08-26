Самую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области

Она превышает среднеобластную, которая сейчас в бюджетной сфере региона составляет около 41 тыс. рублей. Меньше всех получают сотрудники детских садов - в среднем менее 27 тыс.

Меньше всех зарабатывают сотрудники детсадов

Среднемесячную начисленную зарплата работников бюджетных учреждений Новосибирской области посчитал Новосибиркстат. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ведомстве, бюджетники получают больше, чем в среднем по региону.

За январь – июнь 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в целом сложилась в размере 40 884 рубля, что выше среднеобластного уровня на 2,6%.

Реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 5,2%, в том числе в учреждениях с собственностью субъекта РФ – на 8,6%, в организациях федеральной формы собственности – на 5,3%, в учреждениях муниципальной формы собственности – на 2,7%.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44 493 рубля) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 557 рублей). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (27 573 рубля).

Суммы, озвученные статистиками, распространяются и на сотрудников бюджетных учреждений Бердска.