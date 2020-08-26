26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Самую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области

18:25 26.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Она превышает среднеобластную, которая сейчас в бюджетной сфере региона составляет около 41 тыс. рублей. Меньше всех получают сотрудники детских садов - в среднем менее 27 тыс.

Самую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области
Меньше всех зарабатывают сотрудники детсадов

Среднемесячную начисленную зарплата работников бюджетных учреждений Новосибирской области посчитал Новосибиркстат. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ведомстве, бюджетники получают больше, чем в среднем по региону.

За январь – июнь 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в целом сложилась в размере 40 884 рубля, что выше среднеобластного уровня на 2,6%.

Реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 5,2%, в том числе в учреждениях с собственностью субъекта РФ – на 8,6%, в организациях федеральной формы собственности – на 5,3%, в учреждениях муниципальной формы собственности – на 2,7%.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44 493 рубля) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 557 рублей). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (27 573 рубля).

Суммы, озвученные статистиками, распространяются и на сотрудников бюджетных учреждений Бердска.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зарплаты соответствуют действительности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком
18:42 26-08-2020
Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком
Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине
18:32 26-08-2020
Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине
БердскСамую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области
18:25 26-08-2020
Самую высокую зарплату среди бюджетников в 44,5 тыс. рублей нашли у медиков в Новосибирской области
Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?
18:11 26-08-2020
Долг Навального перекупил друг Путина. Что ответил Кремль?
Беларуси рано говорить с Россией
18:07 26-08-2020
Беларуси рано говорить с Россией
"Таз хрустел": 13 летняя Даша родила девочку Эмилию от 10-летнего Ивана и рассказала историю родов малышки в деталях
18:06 26-08-2020
Дедовщины в российской армии больше не существует
18:01 26-08-2020
Дедовщины в российской армии больше не существует
800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы
18:00 26-08-2020
800 человек требуют увольнения главврача колыванской больницы
БердскО съемках в сериале вместе с Яной Рудковской и Дмитрием Губерниевым рассказал актер Гоша Тарасевич из Москвы жителям Бердска
17:55 26-08-2020
О съемках в сериале вместе с Яной Рудковской и Дмитрием Губерниевым рассказал актер Гоша Тарасевич из Москвы жителям Бердска
Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей 1
17:50 26-08-2020
Иркутяне вывозят лес в Китай. Уже вывезли на 900 млн рублей