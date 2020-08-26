Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком

Незадолго до трагедии женщину видели поднимавшейся на верхний этаж в отделение кардиологии. Она поговорила по телефону, а потом ее тело нашли на асфальте.

Женщину обнаружили под окнами стационара больницы имени Фишера

Трагедия произошла в больнице имени Самуила Фишера в городе-спутнике Волгограда — Волжском. Доставленная в крупнейшее медучреждение города 62-летняя женщина с терминальной стадией рака выпала из окна кардиологического отделения.

— Женщина, страдающая последней стадией онкологического заболевания, поступила в больницу во вторник, 25 августа, — рассказали V1.RU в оперативных службах. — Кроме злокачественного новообразования женщина страдала от целого букета других хронических заболеваний.

По предварительным данным, выехавшей на место следственно-оперативной группой установлено, что в день гибели женщина с кем-то поговорила по телефону, а уже через несколько минут ее тело обнаружили на асфальте у больницы. Пациенты больницы рассказали, что незадолго до трагедии женщину видели поднимавшейся на девятый этаж в отделение кардиологии.

По факту происшествия проводится проверка, точные обстоятельства гибели 62-летней пациентки устанавливаются.