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Выпала с 9-этажа больницы и погибла 62-летняя больная раком

18:42 26.08.2020 Фото: v1.ru
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Незадолго до трагедии женщину видели поднимавшейся на верхний этаж в отделение кардиологии. Она поговорила по телефону, а потом ее тело нашли на асфальте.

Выпала с 9 этажа больницы и погибла 62 летняя больная раком
Женщину обнаружили под окнами стационара больницы имени Фишера

Трагедия произошла в больнице имени Самуила Фишера в городе-спутнике Волгограда — Волжском. Доставленная в крупнейшее медучреждение города 62-летняя женщина с терминальной стадией рака выпала из окна кардиологического отделения.

— Женщина, страдающая последней стадией онкологического заболевания, поступила в больницу во вторник, 25 августа, — рассказали V1.RU в оперативных службах. — Кроме злокачественного новообразования женщина страдала от целого букета других хронических заболеваний.

По предварительным данным, выехавшей на место следственно-оперативной группой установлено, что в день гибели женщина с кем-то поговорила по телефону, а уже через несколько минут ее тело обнаружили на асфальте у больницы. Пациенты больницы рассказали, что незадолго до трагедии женщину видели поднимавшейся на девятый этаж в отделение кардиологии.

По факту происшествия проводится проверка, точные обстоятельства гибели 62-летней пациентки устанавливаются.

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