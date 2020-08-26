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Отменили дистанционное обучение и общие молебны из-за коронавируса в православной гимназии Бердска

18:54 26.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Но в учебном заведение выявили нарушения противопожарных требований.Хотя уже установили пожарные извещатели и обустраивают эвакуационные выходы в здании.

Отменили дистанционное обучение и общие молебны из за коронавируса в православной гимназии Бердска
Подготовку к началу учебного года глава Бердска Евгений Шестернин обсудил в православной гимназии

Евгений Шестернин 26 августа проверил готовность православной гимназии к учебному году. Как и во всех школах, в гимназии будет ступенчатое расписание, закрепленные за каждым классом кабинеты и обработка помещений. Дистанционного обучения не будет, а общие молебны в период ограничительных мер решено не проводить.

Но у гимназии есть нерешенные проблемы с обеспечением пожарной безопасности, передает пресс-центр мэрии Бердска. Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков доложил Евгению Анатольевичу, что нарушения поэтапно устраняются. В гимназии были установлены пожарные извещатели, и сейчас выполняются требования по обустройству эвакуационных выходов в здании.

Евгений Шестернин поручил директору городского управления образования и молодежной политики Жанне Тузовой оказать содействие в решении проблемы обеспечения норм пожарной безопасности. Также мэр попросил Степоненкова организовать более плотное взаимодействие с руководством гимназии, чтобы совместными усилиями устранить недочеты и создать безопасные условия для обучения детей.

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