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Когда закончия пандемия коронавируса? Сроки назвал академик РАН

19:08 26.08.2020 Фото: pexels.com
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По словам Михаила Пальцева, у эпидемии будет три волны. И коронавирусная инфекция окончательно уйдет только в 2021 году.

Когда закончия пандемия коронавируса? Сроки назвал академик РАН
Академик РАН считает, что пандемия закончится не ранее лета 2021 года
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда закончия пандемия коронавируса? Сроки назвал академик РАН

Когда закончия пандемия коронавируса? Сроки назвал академик РАНХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей БердскаЕщё 1926 новостей

Пандемия новой коронавирусной инфекции, вероятно, будет иметь три волны, и вернуться к привычному образу жизни удастся только к лету 2021 года. Об этом сообщил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.

"Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона - весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", - сказал Пальцев.

По его словам, исторически все вирусные пандемии протекали в три волны. Первая волна достаточно сильная, вторая - еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Пальцев напомнил, что, например, в три волны протекала испанка (испанский грипп, пандемия которого была одной из самых массовых в истории человечества), которая была в начале прошлого века.

"Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает. Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус - новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику", - добавил академик РАН.

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