Въезд запрещен иностранцам: Закрывает границы Украина до конца сентября

Это решение украинские власти примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. Правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября.

Украина закрывает границы для иностранцев

Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — сказал глава кабинета министров.

На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

"Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.

По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября, передает РИА Новости.