26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Въезд запрещен иностранцам: Закрывает границы Украина до конца сентября

19:26 26.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Это решение украинские власти примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. Правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября.

Въезд запрещен иностранцам: Закрывает границы Украина до конца сентября
Украина закрывает границы для иностранцев

Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.
"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — сказал глава кабинета министров.

На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

"Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.

По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября, передает РИА Новости.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Закрытие границ остановит коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин потребовал безусловного бесплатного питания для школьников
21:07 26-08-2020
Путин потребовал безусловного бесплатного питания для школьников
Сохранить выплаты медикам за COVID-19 попросили Путина
21:01 26-08-2020
Сохранить выплаты медикам за COVID-19 попросили Путина
Путину доложили: Все школы готовы к 1 сентября в России
20:53 26-08-2020
Путину доложили: Все школы готовы к 1 сентября в России
Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!
20:52 26-08-2020
Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!
Притягивают любовь 5 женских имен: излучают мощное притяжение для мужчин, которые летят на них, как бабочки на огонь
20:36 26-08-2020
Притягивают любовь 5 женских имен: излучают мощное притяжение для мужчин, которые летят на них, как бабочки на огонь
Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет
20:36 26-08-2020
Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет
Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из-за Навального не хочет Крмль
20:24 26-08-2020
Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из-за Навального не хочет Крмль
БердскБерцы и спецобувь начала выпускать "Обувь России" на новых площадках в Бердске
20:13 26-08-2020
Берцы и спецобувь начала выпускать
БердскСпецвыпуск "Без туалета, без деревьев: 62 млн потрачено на парк за 8 лет" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа 2020 3
20:09 26-08-2020
Спецвыпуск
Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?
20:01 26-08-2020
Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?