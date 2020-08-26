Въезд запрещен иностранцам: Закрывает границы Украина до конца сентября

Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.
"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — сказал глава кабинета министров.
На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.
"Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.
По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября, передает РИА Новости.