Отказалась давать показания и попросила помощи у России Алексевич в Белоруссии

"Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич после допроса в СК.

Светлана Алексиевич заявила об отсутствии чувства вины за свою деятельность

Нобелевский лауреат, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой.

"Мы ни в чем не виноваты. Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Алексиевич журналистам.



Кроме того, она заявила о необходимости поддержки.

"Мы хотим жить своей судьбой, в своей семье. Но тут нам должны помочь. Навряд ли мы и наш комитет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество зеленое. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России", - заявила Алексиевич журналистам.

С ней вместе пришли юрист, член КС Максим Знак, а также представительница объединенного штаба Марина Колесникова.

Ранее сообщалось, что Алексиевич планирует быть в среду в Следственном комитете Белоруссии, куда она вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС).

Тихановская выступила против вмешательства в дела Белоруссии извне

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.