26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Отказалась давать показания и попросила помощи у России Алексевич в Белоруссии

19:52 26.08.2020 Фото: Википедии
1 0

"Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич после допроса в СК.

Отказалась давать показания и попросила помощи у России Алексевич в Белоруссии
Светлана Алексиевич заявила об отсутствии чувства вины за свою деятельность

Нобелевский лауреат, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой.

"Мы ни в чем не виноваты. Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно", - заявила Алексиевич журналистам.

Кроме того, она заявила о необходимости поддержки.

"Мы хотим жить своей судьбой, в своей семье. Но тут нам должны помочь. Навряд ли мы и наш комитет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество зеленое. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России", - заявила Алексиевич журналистам.

С ней вместе пришли юрист, член КС Максим Знак, а также представительница объединенного штаба Марина Колесникова.

Ранее сообщалось, что Алексиевич планирует быть в среду в Следственном комитете Белоруссии, куда она вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС).

Тихановская выступила против вмешательства в дела Белоруссии извне
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Демократию в Белоруссии задушат?

Гость, 26 августа 2020 20:34
НВР: Какую демократию? Ту, что под флагами нацЫстских пособников бузит? Демократию "новых бандеровцев"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин потребовал безусловного бесплатного питания для школьников
21:07 26-08-2020
Путин потребовал безусловного бесплатного питания для школьников
Сохранить выплаты медикам за COVID-19 попросили Путина
21:01 26-08-2020
Сохранить выплаты медикам за COVID-19 попросили Путина
Путину доложили: Все школы готовы к 1 сентября в России
20:53 26-08-2020
Путину доложили: Все школы готовы к 1 сентября в России
Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!
20:52 26-08-2020
Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!
Притягивают любовь 5 женских имен: излучают мощное притяжение для мужчин, которые летят на них, как бабочки на огонь
20:36 26-08-2020
Притягивают любовь 5 женских имен: излучают мощное притяжение для мужчин, которые летят на них, как бабочки на огонь
Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет
20:36 26-08-2020
Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет
Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из-за Навального не хочет Крмль
20:24 26-08-2020
Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из-за Навального не хочет Крмль
БердскБерцы и спецобувь начала выпускать "Обувь России" на новых площадках в Бердске
20:13 26-08-2020
Берцы и спецобувь начала выпускать
БердскСпецвыпуск "Без туалета, без деревьев: 62 млн потрачено на парк за 8 лет" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа 2020 3
20:09 26-08-2020
Спецвыпуск
Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?
20:01 26-08-2020
Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?