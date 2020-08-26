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Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?

20:01 26.08.2020 Фото: Википедии
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Гонорар обещали выплатить 25-летнему охраннику авторитета, которого расстреляли 19 августа 2020 года.

Сколько заплатили киллеру за убийство главного вора Азербайджана Гули?
Назван гонорар киллера за убийство Надира Салифова

За убийство главного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) заказчики обещали несколько миллионов долларов. Гонорар киллера назвал информированный источник издания Daily Storm.

По его словам, такую сумму обещали выплатить охраннику авторитета — 25-летнему Хагану Зейналову (Хан Ахмедлинский). Он также уточнил, что символично и количество пуль, выпущенных в Гули, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.

18 августа 2016 года Ленкоранского расстреляли в Стамбуле.

19 августа 2020 года расстреляли самого Гули. Сообщалось, что в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, находились еще двое, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу — Зейналова никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелами в затылок и спину.

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