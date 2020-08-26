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Берцы и спецобувь начала выпускать "Обувь России" на новых площадках в Бердске

20:13 26.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Бердская власть надеется, что с открытием в Новосибирске волейбольного центра и ледовой арены заказов на спортивную обувь станет больше.

Берцы и спецобувь начала выпускать Обувь России на новых площадках в Бердске
Директор компании Сергей Юнг (на фото - слева) показал мэру все этапы производства

Глава Бердска Евгений Шестернин 26 августа осмотрел производственные цеха компании «Обувь России».

На фабрике «Обувь России» в Бердске был открыт новый цех по изготовлению специальной и военной обуви, началась программа модернизации раскройно-швейного цеха и приобретены два комплекта швейных роботов. Также компания значительно расширила производственные площади до 5,8 тыс. кв. метров, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Директор компании Сергей Юнг показал мэру все этапы производства, уникальность и достоинства обуви. Евгений Шестернин напомнил о строительстве в Новосибирске регионального волейбольного центра и многофункциональной ледовой арены для проведения международных соревнований, которые могут стать не только площадками для реализации продукции с тематическими логотипами, но и возможностью для заключения новых коммерческих договоров с командами.

Сергей Юнг сказал, что работа в этом направлении ведется, и при поддержке администрации города Бердска она будет продуктивней.

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