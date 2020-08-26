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Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из-за Навального не хочет Крмль

20:24 26.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря российского президента, власти хотят выяснить, что стало причиной впадения российского гражданина в кому. Но в Кремле не следят за тем, как проходит его лечение в Германии.

Клеить ярлыки и ухудшать отношения с Западом из за Навального не хочет Крмль
Песков: Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено. По словам представителя Кремля, власти хотят выяснить, что стало причиной впадения российского гражданина в кому.

Вместе с тем он уточнил, что в Кремле не следили за тем, как развивается ситуация с лечением Навального в Германии. Песков отметил, что многочисленные анализы, которые сделали российские медики, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.

Песков отметил, что власти не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с Навальным. Он добавил, что для этого нет никаких причин, передает РИА Новости.

Навальный пятый день находится в берлинской клинике, его привезли туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, проводится дополнительное исследование.

В клинике заявили, что исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной систем. В минздраве Омской области отмечали, что немецкие специалисты получили данные всех исследований. Совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.

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Навальный может повлиять на взаимоотношения стран?

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