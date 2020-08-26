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Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет

20:36 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас в мессенджере не предусмотрена возможность удаления сохраненных в память устройства файлов, при этом по умолчанию сохраняется весь контент, которым обмениваются участники бесед.

Из WhatsApp уберут раздражающую пользователей особенность: память не подведет
Разработчики WhatsApp добавят в приложение новый раздел

Разработчики WhatsApp добавят в приложение новый раздел, который позволит узнавать, сколько места в памяти смартфона занимают файлы, присланные через индивидуальные и групповые чаты.

В разделе, который получит название Storage Use ("Использование памяти"), можно будет оценить объем занятой памяти, а также узнать, к каким чатам WhatsApp они имеют отношения - это поможет не удалить случайно что-то важное. Там же будет предусмотрена функция очистки, передает РГ.

Сейчас в WhatsApp не предусмотрена возможность удаления сохраненных в память устройства файлов, при этом по умолчанию сохраняется весь контент, которым обмениваются участники бесед. Отсутствие функции очистки является поводом для критики мессенджера, пользователи которого вынуждены использовать сторонние приложения.

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