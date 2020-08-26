Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!

Самый правдивый гороскоп для всех знаков Зодиака. Без лести, лжи и намеков. Вся суть каждого знака в жестких фразах, которые точны, возмутительны и честны до оскомины.
Обычно гороскопы стараются расхвалить каждого представителя зодиакального круга и «подсластить пилюлю», если там есть что-то не очень приятное. Надоело читать лживые оды? Специально для тебя самый правдивый гороскоп, который расскажет всю правду-матку о каждом знаке Зодиака, и даже не постесняется в выражениях.
Овен (21 марта – 20 апреля)
- Овны не эгоисты, они просто хотят жить только для себя.
- Не любят дерзость, но и лишних слов из них клещами не вытянешь. Не ревнуют, но хотят быть единственным и неповторимым богом.
- Женщины-Овны — книги для одного читателя. Не понял один, значит, не для него она написана.
- Любая истерика Овна утихомиривается вкусной едой.
- Не удивляйтесь, что Овен стал плохим. Задайте себе вопрос, а почему он до этого был хорошим?
Телец (21 апреля – 20 мая)
- Женщины-Тельцы — с ними и жить нельзя, и без них тоже невозможно.
- Не просите Тельца засунуть свой язык в задницу — там и так уже нет места из-за засунутого туда же диплома, шила и мечты о сказочном принце.
- Тельцы — еще те собственники, и не важно, что это — вещь или человек. Если это принадлежит им, то только им. И это самое любимое.
- Лень — всему голова. Поэтому раем Тельцы считают тот день, когда не станет понедельника, будильника и работы.
- Близнецы любят за любовь, значит, всех, кто их боготворит.
- Отказать себе выполнить свое желание? Пфф! Это не про Близнецов. Если хочется, но нельзя, то нужно непременно!
- Женщины-Близнецы, как волны — они должны разбиться о скалу под названием «мужчина», чтобы потом успокоиться.
- Близнецы видели все, кроме настоящей любви. Вот чем их можно удивить.
Рак (22 июня-22 июля)
- Что общего у Раков и двухсотлетней бабульки? Они бубнят, и не могут остановиться.
- «Не помню» — это отмазка у Раков. Так как память у них превосходная.
- Раки настолько семейные, что создается впечатление, что либо они создали само понятие семьи, либо семья была создана под них.
- Раки начинают беспредел, когда их терпению приходит предел.
- Как понять, что Рак счастлив? Да он просто не затыкается!
Лев (23 июля – 22 августа)
- Львы, как солнце — всем светят, всех греют, но никому не принадлежат.
- Если хочешь поиграть со Львом, то сначала проверь, не играет ли Лев с тобой.
- Львы видят жизнь, не как зебру — полосатую, а цветную, как попугай.
- Каждый кирпич, брошенный в Льва, становится фундаментом для его характера.
- Сначала Львы переживают о человеке, а потом в один момент посылают его к лешему, будто всегда и было все равно.
Дева (23 августа – 22 сентября)
- Дева — это идеальное сочетание интеллекта, вкуса и уверенности в себе.
- Девы задают вопросы не для того, чтобы узнать правду. Они ее и так знают. Они спрашивают, чтобы узнать, солжешь ли ты.
- Девы не дают второй шанс. А если дают, значит, они у ваших ног.
- Дев не переспорить, проще притвориться мертвым.
- У Весов две жизни: одну видят все, а вторая настоящая.
- Самое ужасное для Весов — притворяться жаворонком, в то время как на самом деле они совы.
- Весы знают секрет отношения с людьми: не стоит пытаться сорвать маску с лица человека, так как это чаще всего не маска, а намордник.
- То, что Весы говорят о своих чувствах, и то, что они на самом деле чувствуют — разные вещи и загадка для самих Весов.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
- Скорпионы могли бы быстро решить 99% всех своих проблем, если бы перестали себя накручивать и создавать эти самые проблемы.
- Сильный характер Скорпионов выстроен трудами тех, кто ставил им палки в колеса, а не помогал ехать гладко.
- Злопамятность всем на зависть: Скорпионы не забудут подлость, хотя до поры, до времени сделают вид, что забыли.
- Скорпионы, как черные кошки — если перешли дорогу, то стук по дереву и плевки через плечо уже не помогут.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
- Если вы не знаете, что такое свобода, спросите об этом Стрельца — он опишет в лицах, красках и действиях.
- Стрельцы превыше всего ценят справедливость. Но справедливость у них своя собственная.
- Женщины-Стрельцы переняли самое «лучшее» от мужчин — не перезванивать, опаздывать, не отвечать и всегда получать удовольствие от жизни. Но те же мужчины почему-то продолжают их за это упрекать.
- Стрельцы не боятся говорить чистую правду. Но они боятся, что их правду все равно неправильно поймут. А часто бывает именно так.
- Стрелцьы никогда не смогут понять, почему люди обижаются на правду, которую они им говорят в лицо. Ну и что, что правда обидная?! Если ты жирная, то ты жирная, чего тут обижаться-то? Это же правда!
- Козерог (22 декабря — 19 января)
- Козерога может обидеть только тот человек, которым он дорожит. А все остальные — просто назойливые мух. На мух не обижаются, муж прихлопывают.
- С возрастом Козероги впадают в детство.
- Прикасаться к Козерогу может только или любовник, или кот. А остальные все не имеют права касаться царя.
- Если среди твоих друзей появился Козерог, то других врагов у тебя больше не будет.
Водолей (20 января – 18 февраля)
- На Водолеев можно обижаться только по одной причине — они не станут соответствовать ничьим ожиданиям.
- Для дам-Водолеев не важно, что рядом нет мужчины, им важно, чтобы рядом не было придурка, который тянет их в болото.
- Как понять, что Водолей счастлив? Да он ведет себя, как шестилетний ребенок!
- Когда Водолеям не нравится их реальность, они из нее уходят — в себя.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
- Кто-то не забывает плохое, а вот Рыбы никогда не забывают хорошее.
- Рыбы в тайне радуются, что никто не сможет прочесть их помыслы. А все потому, что если бы кто-то смог узнать, о чем думают Рыбы, то их образ «ангелочка» полетел бы в тартарары.
- Рыбы не станут убегать от глубоких чувств, но они боятся в них утонуть.
- Если мужчина не решает проблемы женщины-Рыбы, она однажды спросит себя: а зачем мне этот мудак, если я и так сама за себя отвечаю?
- Говорят, что в тихом омуте черти водятся. Вообще-то это были Рыбы.
Источник: https://clutch.ua/