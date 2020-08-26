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Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!

20:52 26.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Без лести, лжи и намеков. Вся суть каждого знака в жестких фразах, которые точны, возмутительны и честны до оскомины.

Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!
Надоело читать лживые оды? Специально для тебя самый правдивый гороскоп, который расскажет всю правду-матку о каждом знаке Зодиака, и даже не постесняется в выражениях
Самый правдивый гороскоп для всех знаков Зодиака. Без лести, лжи и намеков. Вся суть каждого знака в жестких фразах, которые точны, возмутительны и честны до оскомины.

Обычно гороскопы стараются расхвалить каждого представителя зодиакального круга и «подсластить пилюлю», если там есть что-то не очень приятное. Надоело читать лживые оды? Специально для тебя самый правдивый гороскоп, который расскажет всю правду-матку о каждом знаке Зодиака, и даже не постесняется в выражениях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

  • Овны не эгоисты, они просто хотят жить только для себя.
  • Не любят дерзость, но и лишних слов из них клещами не вытянешь. Не ревнуют, но хотят быть единственным и неповторимым богом.
  • Женщины-Овны — книги для одного читателя. Не понял один, значит, не для него она написана.
  • Любая истерика Овна утихомиривается вкусной едой.
  • Не удивляйтесь, что Овен стал плохим. Задайте себе вопрос, а почему он до этого был хорошим?

Телец (21 апреля – 20 мая)

  • Женщины-Тельцы — с ними и жить нельзя, и без них тоже невозможно.
  • Не просите Тельца засунуть свой язык в задницу — там и так уже нет места из-за засунутого туда же диплома, шила и мечты о сказочном принце.
  • Тельцы — еще те собственники, и не важно, что это — вещь или человек. Если это принадлежит им, то только им. И это самое любимое.
  • Лень — всему голова. Поэтому раем Тельцы считают тот день, когда не станет понедельника, будильника и работы.

Близнецы (21 мая – 21 июня) 
  • Близнецы любят за любовь, значит, всех, кто их боготворит.
  • Отказать себе выполнить свое желание? Пфф! Это не про Близнецов. Если хочется, но нельзя, то нужно непременно!
  • Женщины-Близнецы, как волны — они должны разбиться о скалу под названием «мужчина», чтобы потом успокоиться.
  • Близнецы видели все, кроме настоящей любви. Вот чем их можно удивить.

Рак (22 июня-22 июля)

  • Что общего у Раков и двухсотлетней бабульки? Они бубнят, и не могут остановиться.
  • «Не помню» — это отмазка у Раков. Так как память у них превосходная.
  • Раки настолько семейные, что создается впечатление, что либо они создали само понятие семьи, либо семья была создана под них.
  • Раки начинают беспредел, когда их терпению приходит предел.
  • Как понять, что Рак счастлив? Да он просто не затыкается!

Лев (23 июля – 22 августа)

  • Львы, как солнце — всем светят, всех греют, но никому не принадлежат.
  • Если хочешь поиграть со Львом, то сначала проверь, не играет ли Лев с тобой.
  • Львы видят жизнь, не как зебру — полосатую, а цветную, как попугай.
  • Каждый кирпич, брошенный в Льва, становится фундаментом для его характера.
  • Сначала Львы переживают о человеке, а потом в один момент посылают его к лешему, будто всегда и было все равно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

  • Дева — это идеальное сочетание интеллекта, вкуса и уверенности в себе.
  • Девы задают вопросы не для того, чтобы узнать правду. Они ее и так знают. Они спрашивают, чтобы узнать, солжешь ли ты.
  • Девы не дают второй шанс. А если дают, значит, они у ваших ног.
  • Дев не переспорить, проще притвориться мертвым.

Весы (23 сентября – 22 октября) 
  • У Весов две жизни: одну видят все, а вторая настоящая.
  • Самое ужасное для Весов — притворяться жаворонком, в то время как на самом деле они совы.
  • Весы знают секрет отношения с людьми: не стоит пытаться сорвать маску с лица человека, так как это чаще всего не маска, а намордник.
  • То, что Весы говорят о своих чувствах, и то, что они на самом деле чувствуют — разные вещи и загадка для самих Весов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

  • Скорпионы могли бы быстро решить 99% всех своих проблем, если бы перестали себя накручивать и создавать эти самые проблемы.
  • Сильный характер Скорпионов выстроен трудами тех, кто ставил им палки в колеса, а не помогал ехать гладко.
  • Злопамятность всем на зависть: Скорпионы не забудут подлость, хотя до поры, до времени сделают вид, что забыли.
  • Скорпионы, как черные кошки — если перешли дорогу, то стук по дереву и плевки через плечо уже не помогут.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

  • Если вы не знаете, что такое свобода, спросите об этом Стрельца — он опишет в лицах, красках и действиях.
  • Стрельцы превыше всего ценят справедливость. Но справедливость у них своя собственная.
  • Женщины-Стрельцы переняли самое «лучшее» от мужчин — не перезванивать, опаздывать, не отвечать и всегда получать удовольствие от жизни. Но те же мужчины почему-то продолжают их за это упрекать.
  • Стрельцы не боятся говорить чистую правду. Но они боятся, что их правду все равно неправильно поймут. А часто бывает именно так.
  • Стрелцьы никогда не смогут понять, почему люди обижаются на правду, которую они им говорят в лицо. Ну и что, что правда обидная?! Если ты жирная, то ты жирная, чего тут обижаться-то? Это же правда!
  • Козерог (22 декабря — 19 января)
  • Козерога может обидеть только тот человек, которым он дорожит. А все остальные — просто назойливые мух. На мух не обижаются, муж прихлопывают.
  • С возрастом Козероги впадают в детство.
  • Прикасаться к Козерогу может только или любовник, или кот. А остальные все не имеют права касаться царя.
  • Если среди твоих друзей появился Козерог, то других врагов у тебя больше не будет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

  • На Водолеев можно обижаться только по одной причине — они не станут соответствовать ничьим ожиданиям.
  • Для дам-Водолеев не важно, что рядом нет мужчины, им важно, чтобы рядом не было придурка, который тянет их в болото.
  • Как понять, что Водолей счастлив? Да он ведет себя, как шестилетний ребенок!
  • Когда Водолеям не нравится их реальность, они из нее уходят — в себя.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

  • Кто-то не забывает плохое, а вот Рыбы никогда не забывают хорошее.
  • Рыбы в тайне радуются, что никто не сможет прочесть их помыслы. А все потому, что если бы кто-то смог узнать, о чем думают Рыбы, то их образ «ангелочка» полетел бы в тартарары.
  • Рыбы не станут убегать от глубоких чувств, но они боятся в них утонуть.
  • Если мужчина не решает проблемы женщины-Рыбы, она однажды спросит себя: а зачем мне этот мудак, если я и так сама за себя отвечаю?
  • Говорят, что в тихом омуте черти водятся. Вообще-то это были Рыбы.

Источник: https://clutch.ua/

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