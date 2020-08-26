Не лживый, а самый правдивый гороскоп про всех 12 знаков Зодиака. Удивись себе!

Надоело читать лживые оды? Специально для тебя самый правдивый гороскоп, который расскажет всю правду-матку о каждом знаке Зодиака, и даже не постесняется в выражениях

Самый правдивый гороскоп для всех знаков Зодиака. Без лести, лжи и намеков. Вся суть каждого знака в жестких фразах, которые точны, возмутительны и честны до оскомины.

Обычно гороскопы стараются расхвалить каждого представителя зодиакального круга и «подсластить пилюлю», если там есть что-то не очень приятное. Надоело читать лживые оды? Специально для тебя самый правдивый гороскоп, который расскажет всю правду-матку о каждом знаке Зодиака, и даже не постесняется в выражениях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны не эгоисты, они просто хотят жить только для себя.

Не любят дерзость, но и лишних слов из них клещами не вытянешь. Не ревнуют, но хотят быть единственным и неповторимым богом.

Женщины-Овны — книги для одного читателя. Не понял один, значит, не для него она написана.

Любая истерика Овна утихомиривается вкусной едой.

Не удивляйтесь, что Овен стал плохим. Задайте себе вопрос, а почему он до этого был хорошим?

Телец (21 апреля – 20 мая)

Женщины-Тельцы — с ними и жить нельзя, и без них тоже невозможно.

Не просите Тельца засунуть свой язык в задницу — там и так уже нет места из-за засунутого туда же диплома, шила и мечты о сказочном принце.

Тельцы — еще те собственники, и не важно, что это — вещь или человек. Если это принадлежит им, то только им. И это самое любимое.

Лень — всему голова. Поэтому раем Тельцы считают тот день, когда не станет понедельника, будильника и работы.



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы любят за любовь, значит, всех, кто их боготворит.

Отказать себе выполнить свое желание? Пфф! Это не про Близнецов. Если хочется, но нельзя, то нужно непременно!

Женщины-Близнецы, как волны — они должны разбиться о скалу под названием «мужчина», чтобы потом успокоиться.

Близнецы видели все, кроме настоящей любви. Вот чем их можно удивить.

Рак (22 июня-22 июля)

Что общего у Раков и двухсотлетней бабульки? Они бубнят, и не могут остановиться.

«Не помню» — это отмазка у Раков. Так как память у них превосходная.

Раки настолько семейные, что создается впечатление, что либо они создали само понятие семьи, либо семья была создана под них.

Раки начинают беспредел, когда их терпению приходит предел.

Как понять, что Рак счастлив? Да он просто не затыкается!

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, как солнце — всем светят, всех греют, но никому не принадлежат.

Если хочешь поиграть со Львом, то сначала проверь, не играет ли Лев с тобой.

Львы видят жизнь, не как зебру — полосатую, а цветную, как попугай.

Каждый кирпич, брошенный в Льва, становится фундаментом для его характера.

Сначала Львы переживают о человеке, а потом в один момент посылают его к лешему, будто всегда и было все равно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева — это идеальное сочетание интеллекта, вкуса и уверенности в себе.

Девы задают вопросы не для того, чтобы узнать правду. Они ее и так знают. Они спрашивают, чтобы узнать, солжешь ли ты.

Девы не дают второй шанс. А если дают, значит, они у ваших ног.

Дев не переспорить, проще притвориться мертвым.



Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов две жизни: одну видят все, а вторая настоящая.

Самое ужасное для Весов — притворяться жаворонком, в то время как на самом деле они совы.

Весы знают секрет отношения с людьми: не стоит пытаться сорвать маску с лица человека, так как это чаще всего не маска, а намордник.

То, что Весы говорят о своих чувствах, и то, что они на самом деле чувствуют — разные вещи и загадка для самих Весов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы могли бы быстро решить 99% всех своих проблем, если бы перестали себя накручивать и создавать эти самые проблемы.

Сильный характер Скорпионов выстроен трудами тех, кто ставил им палки в колеса, а не помогал ехать гладко.

Злопамятность всем на зависть: Скорпионы не забудут подлость, хотя до поры, до времени сделают вид, что забыли.

Скорпионы, как черные кошки — если перешли дорогу, то стук по дереву и плевки через плечо уже не помогут.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если вы не знаете, что такое свобода, спросите об этом Стрельца — он опишет в лицах, красках и действиях.

Стрельцы превыше всего ценят справедливость. Но справедливость у них своя собственная.

Женщины-Стрельцы переняли самое «лучшее» от мужчин — не перезванивать, опаздывать, не отвечать и всегда получать удовольствие от жизни. Но те же мужчины почему-то продолжают их за это упрекать.

Стрельцы не боятся говорить чистую правду. Но они боятся, что их правду все равно неправильно поймут. А часто бывает именно так.

Стрелцьы никогда не смогут понять, почему люди обижаются на правду, которую они им говорят в лицо. Ну и что, что правда обидная?! Если ты жирная, то ты жирная, чего тут обижаться-то? Это же правда!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерога может обидеть только тот человек, которым он дорожит. А все остальные — просто назойливые мух. На мух не обижаются, муж прихлопывают.

С возрастом Козероги впадают в детство.

Прикасаться к Козерогу может только или любовник, или кот. А остальные все не имеют права касаться царя.

Если среди твоих друзей появился Козерог, то других врагов у тебя больше не будет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

На Водолеев можно обижаться только по одной причине — они не станут соответствовать ничьим ожиданиям.

Для дам-Водолеев не важно, что рядом нет мужчины, им важно, чтобы рядом не было придурка, который тянет их в болото.

Как понять, что Водолей счастлив? Да он ведет себя, как шестилетний ребенок!

Когда Водолеям не нравится их реальность, они из нее уходят — в себя.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)