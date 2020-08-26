Путину доложили: Все школы готовы к 1 сентября в России

Президент Путин в режиме видеоконференции вечером 26 августа проводит очередное совещание с членами правительства. В начале обсуждалась также готовность образовательных учреждений страны к новому учебному году.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте!

У нас сегодня в качестве основного вопрос капитального строительства и новые подходы к этой важнейшей теме, вопрос дебюрократизации капитального строительства. Марат Шакирзянович [Хуснуллин] доложит.

Но начать хотел бы сегодня с другой темы, которая абсолютно естественна в это время года. До начала нового учебного года остаётся всего несколько дней. Поэтому попросил бы Кравцова Сергея Сергеевича и Фалькова Валерия Николаевича рассказать, как идёт подготовка к новому учебному году и в школах, и в техникумах, и в высших учебных заведениях.

Начнём с Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, прошу Вас.

С.Кравцов: Уважаемый Владимир Владимирович!

На совещании 11 августа я докладывал, что к учебному году были готовы 50 процентов российских школ. Сегодня могу доложить: все школы, а также детские сады, учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы.

Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Проверена их материально-техническая база.