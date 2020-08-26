Путин приказал выяснить законность выводов деньги в офшоры из переданной в частные руки содовой компании в Башкирии

Путин прокомментировал конфликт вокруг шихана Куштау - с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин поручил 26 августа на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, передает сайт Кремля.

"Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - сказал глава государства.

Помимо этого, он поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании.