Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в России

Уровень заболеваемости коронавирусом в России устойчиво снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 26 августа.
"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.
"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сообщила вице-премьер.
При этом Татьяна Голикова уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.
Рушатся судьбы, рушатся семьи, экономика страны под ИВЛ. Школа, образование - всё коту под хвост.
Одним словом, вся эта "пандемия" - обман вселенского масштаба.
Эх, народ, когда ты уже проснешься!?