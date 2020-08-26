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Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в России

21:41 26.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Вице-премьер уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.

Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID 19 с марта в России
Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза, сообщила Голикова
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID 19 с марта в России

Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в РоссииКогда закончия пандемия коронавируса? Сроки назвал академик РАНЕщё 1927 новостей

Уровень заболеваемости коронавирусом в России устойчиво снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 26 августа.

"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сообщила вице-премьер.

При этом Татьяна Голикова уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.

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От редакции

Ковид победили?

Аноним, 26 августа 2020 23:04
3,2%....150 человек на всю Россию типа болеют неизвестно чем недоказанным. Да и болеют ли вообще.
Рушатся судьбы, рушатся семьи, экономика страны под ИВЛ. Школа, образование - всё коту под хвост.

Одним словом, вся эта "пандемия" - обман вселенского масштаба.
Эх, народ, когда ты уже проснешься!?

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