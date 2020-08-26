Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в России

Вице-премьер уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.

Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза, сообщила Голикова

Уровень заболеваемости коронавирусом в России устойчиво снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 26 августа.

"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сообщила вице-премьер.

При этом Татьяна Голикова уточнила, что большинство пациентов переносит заболевание бессимптомно, случаи тяжелого течения болезни составляют 3,2% от общего количества.