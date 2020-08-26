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Раздраженная мамка: разводила ноги в стороны и сломала кость, а позже воткнула в гортань ложку годовалой дочке

23:56 26.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Кроме этого 37-летняя мать оставила малышку на диване и та упала на пол, получив травму головы.

Раздраженная мамка: разводила ноги в стороны и сломала кость, а позже воткнула в гортань ложку годовалой дочке
31 января 2019 года в дневное время она же, посадив малолетнюю на диван, стала кормить ее кашей при помощи металлической чайной ложк

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 37-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 118 и 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пишет СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 30 июля 2018 года в утреннее время местная жительница города Перми, являющаяся родной матерью малолетней 2018 года рождения, находясь в комнате общежития в Свердловском районе города Перми, с целью укрепления опорно-двигательного и мышечного аппарата ребенка, взяла руками ноги ребенка и начала разводить и сводить их, сгибая в коленных суставах, производя массаж своей малолетней дочери. В ходе проведения массажа женщина, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, поскольку достоверно знала, что ребенок активен, а тазобедренный сустав в силу малолетнего возраста недостаточно прочный и подвижный, применяя физическую силу, надавила рукой на левую ногу дочери, причинив ей перелом диафиза бедренной кости, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, 16 сентября 2018 года в вечернее время она же положила малолетнюю, находящуюся в бодрствующем состоянии, на диван, не оградив его предварительно. После этого, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, поскольку достоверно знала, что ребенок активен и в силу возраста может переворачиваться, вышла из комнаты, оставив ее одну на диване. Спустя непродолжительное время она, вернувшись в комнату, обнаружила, что малолетняя упала с дивана на пол, ударившись головой, и получила травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Кроме того, 31 января 2019 года в дневное время она же, посадив малолетнюю на диван, стала кормить ее кашей при помощи металлической чайной ложки. Малолетняя в силу своего возраста отказывалась принимать дополнительное питание, выплевывая кашу изо рта. В связи с этим она, находясь в раздраженном состоянии, недовольная поведением малолетней дочери, применяя физическую силу, умышленно дважды с силой воткнула металлическую ложку с кашей в глотку малолетней, причинив малолетней разрыв задней стенки глотки, который квалифицируется как легкий вред здоровью по признаку его кратковременного расстройства (на срок не более 21 дня).

Приговором суда по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде двух лет трех месяцев ограничения свободы.

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