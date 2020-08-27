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Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых

21:44 27.08.2020 Фото: pxhere.com
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В группе риска - метеозависимые люди, они ощутят на себя всю полноту проявлений геомагнитных колебаний: мигрени, проблемы со сном, обострения психических состояний и хронических болезней, упадок сил и пр.

Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
13-14 августа 2020 года - слабая магнитная буря

Конец лета этого года будет отмечен целой пятеркой геомагнитных колебаний различной интенсивности. Когда в августе 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях читаем в статье.

2-3 августа 2020 года - незначительная магнитная буря принесет неудобства лишь гипертоникам и людям с проблемами с сердцем. Остальные могут ощутить колебания настроения и повышенную утомляемость. Метеорологи советуют иметь при себе средства первой помощи, однако серьезные обострения болезней все же маловероятны. Метеочувствительные люди, а также те, кто страдают вегетососудистой дистонией, окажутся наиболее восприимчивыми к перепадам атмосферного давления. Специалисты рекомендуют в этот период избегать активных физических нагрузок, проявлять повышенную внимательность во время вождения транспортных средств, а также сократить нахождение на открытых пространствах во время дневной солнечной активности. Для того чтобы избежать последствий этой магнитной бури в августе 2020 года стоит регулярно проветривать помещения, а также за несколько дней (и в период магнитных колебаний) отказаться от жирной и сладкой пищи и алкоголя.

13-14 августа 2020 года - слабая магнитная буря не окажет существенного влияния на здоровье и общее состояние людей. От мигреней и головокружений пострадают лишь особо восприимчивые к изменениям геомагнитного поля люди.

21-22 августа 2020 года - резкие изменения в погоде (синоптики прогнозируют аномальную жару) в период с 16 по 20 августа 2020 года станут причиной и усугубят последствия возможной магнитной бури, которая ожидается в двадцатых числах последнего месяца лета. Метеорология отмечают, что с высокой вероятности последствия этого геомагнитного колебания ощутят на себе не только метеозависимые люди, но и те, кто прежде не страдал особой чувствительностью. Среди вероятных проявлений этой магнитной бури отмечают тахикардию, мигрень, резкие смены настроения, бессонницу (или же наоборот - повышенную сонливость) и боль в суставах. Все этим симптомы будут значительно усугублены жарой. Поэтому в период предпоследней магнитной бури августа специалисты советуют позаботиться об обильном питье, наличии под рукой средств первой медицинской помощи, а также здоровом сне и отдыхе.

29 августа 2020 года - последняя магнитная буря лета 2020 года будет отмечена колебаниями средней тяжести. В группе риска - метеозависимые люди, они ощутят на себя всю полноту проявлений геомагнитных колебаний: мигрени, проблемы со сном, обострения психических состояний и хронических болезней, упадок сил и пр. Во избежание серьезных проблем со здоровьем, спровоцированных этой магнитной бурей, специалисты рекомендуют отказаться от тяжелого физического труда. Занятия спортом (особенно кардионагрузки) также следует отложить до более благоприятного времени.

Источник: ivona.bigmir.net

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От редакции

Вы метеочувствительны? Какие симптомы обычно появляются в дни магнитных колебаний?

Аноним, 22 июля 2020 01:40
НВР:
Перебои в. Сердце
Аноним, 22 июля 2020 12:29
Головная боль, упадок сил
В., 29 июля 2020 14:00
НВР:
слабость, панические атаки
Аноним, 30 июля 2020 07:24
НВР:
Сильные головные боли.
Аноним, 30 июля 2020 22:07
НВР:
Поднимается давление до 200 и экстрасистолия
Аноним, 31 июля 2020 08:44
НВР:
Головная боль, упадок сил, проблемы с сердцем.
Аноним, 31 июля 2020 11:28
НВР:
Давления на фоне стресса, головные боли апатия.
Аноним, 31 июля 2020 18:01
НВР:
Да, сильные головные боли, нервное состояние, беспокойство
Аноним, 31 июля 2020 18:23
Низкое давление спазмы в головеи тяжесть в сердце вобщем Кошмар!!!
Аноним, 31 июля 2020 18:39
НВР:
Повышение АД,раздражительност,неврозы,панические атаки,сильные головные боли
Аноним, 01 августа 2020 02:33
НВР:
Поднимается скачет давление,депрессия
Гость, 01 августа 2020 12:23
Головокружение, головная боль
Аноним, 01 августа 2020 14:40
НВР:
Слабость нет желания активно двигаться, сонливость.
Аноним, 01 августа 2020 15:11
НВР:
Головные боли,слабость.боль в суставах,шаткость при ходьбе.
Аноним, 01 августа 2020 17:10
НВР:
Okay
Аноним, 01 августа 2020 17:33
НВР:
Да, боль в суставах
Аноним, 01 августа 2020 18:11
НВР:
Давление, головная боль, беспокойство, раздражительность, бессонница.
Аноним, 01 августа 2020 18:51
НВР:
Перепад настроения, бессонница, слабость, головная боль
Аноним, 02 августа 2020 02:02
НВР:
Слабость,сонливость и состояние зомби
Аноним, 02 августа 2020 04:58
НВР:
Головные боли, вялость, и то жарко то холодно .
Очень непонятные семьомы если честно.
Аноним, 02 августа 2020 08:29
НВР:
Давление и сердца.
Аноним, 02 августа 2020 14:38
НВР:
Аноним, 02 августа 2020 14:49
НВР:
Учащается сердцебиение
Аноним, 02 августа 2020 15:33
НВР:
задыхаюсь
Ольга, 02 августа 2020 16:33
НВР:
Перебои в сердце, плохое настроение,плохое самочувствие.
Аноним, 02 августа 2020 16:35
Согласна.
Аноним, 02 августа 2020 17:07
НВР:
Ночью ад230 страх головокружение все болит ужас
Аноним, 02 августа 2020 19:29
НВР:
СЛАБОСТЬ АПАТИЯ.ВАЛЯТСЯ ДОМА С КНИГОЙ
Аноним, 02 августа 2020 22:00
Тяжелая голова,шум в ушахНВР:
Аноним, 02 августа 2020 22:08
НВР:
Высокое давление
Ольга, 02 августа 2020 23:19
Голова тяжёлая,упадок сил,настроение 0,лежу отдыхаю.серцебиение учащенное.думаю на утро все пройдет.
Аноним, 02 августа 2020 23:33
НВР:
1 августа было очень плохо давление 22о/120.
111 Аноним 111, 02 августа 2020 23:50
Всем, у кого поднимается Высокое давление, шумит в ушах, головокружение и прочие симптомы-- советую срочно проверить шейный отдел, особенно если при наклонах головы она скрипит или хрустит (вероятен совмещенный остеохондроз/артроз позвонков шеи), они давят на позвоночные сосуды и артерии, а это и есть первопричина всех болезней головы, мозга и гипертонии. Можно сделать сканирование БЦА шейных артерий на наличие сосудистых бляшек. Ищите и выполняйте микро-упражнения шеи по ГИТТУ, также упражнения шейного отдела от доктора ШИШОНИНА (20-минутный комплекс Метроном), массажи шейно-воротниковой зоны. От гипертонии НЕВОЗМОЖНО избавиться таблетками, только проработка шейной и суставной частей, гимнастика даст положительный результат
Аноним, 02 августа 2020 23:58
НВР:
Каждый раз по разному: сильная головная боль, которая не снимается никакими таблетками... Иногда, дикая сонливость.Спала бы сутки! Часто просто качает, как буд-то, на яхте... В последнее время, начало прыгать давление...(((
Аноним, 03 августа 2020 00:35
НВР:
Головные боли, бессонница..
Аноним, 03 августа 2020 01:46
НВР:
Головная боль, повышение давления.
Анна, 03 августа 2020 04:34
НВР:
Обычно у меня при магнитных бурях усугубляются панические атаки, учащается сердцебиение ,холодные конечности, крутит ноги,кружится голова. И сейчас вот,не уснуть, паническая атака,лежу глазами лупаю и гоняю всякие мысли не хорошие и сердце колотится и в туалет часто бегаю,и голова немного кружится,решила посмотреть, нет ли бури а оказывается есть.... муж говорит я придумываю сама себе это все,типа узнала что буря и сразу накручиваю себя до панической атаки,ан нет! Я узнаю о том что сегодня буря только тогда,когда мне становится хреново и я начинаю смотреть в интернете, что сегодня в атмосфере. Так что,это реально все... боль,печаль.... Анна,34 года.
Аноним, 04 августа 2020 19:10
Вы описали и мою ситуацию мне 41,муж говорит молодая, ещё не может быть, теперь пусть посмотрит, что ещё моложе страдают люди
Елена, 25 августа 2020 00:30
Вы будто с моего рта весь текст взяли.
Аноним, 03 августа 2020 08:00
НВР:
Аритмия
Аноним, 03 августа 2020 14:01
сильно повышается давление и слабость
Аноним, 03 августа 2020 16:04
НВР:
Головокружение,скачки давления,тахикардия
Аноним, 03 августа 2020 17:05
НВР:
Скачки
Давления
Sima, 03 августа 2020 17:34
Бури-то рукотворные
Олег, 04 августа 2020 08:34
Как это рукотворные? Ракеты запускают каждый день?
Аноним, 04 августа 2020 01:34
НВР:
Слабость, головокружение временнами и упадок сил ощутимы
Аноним, 05 августа 2020 16:13
НВР:
Болит голова, подъем давления
дарья, 05 августа 2020 17:38
НВР:
мучает головная боль,приступы эпилепсии
Аноним, 07 августа 2020 07:05
НВР:
Головная боль
Аноним, 07 августа 2020 16:02
НВР:
Скачет сердце, иногда головокружение, поднимается давление, нервозность

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