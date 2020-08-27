Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?

Что за третья выплата и кто может на нее рассчитывать? Для получения пособия семья должна подтвердить не только наличие детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и размер дохода.

Для получения выплаты необходимо подать на портале госуслуг заявление до 1 октября 2020 года, сделать это может любой из родителей или усыновителей

Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей в июле или августе смогут получить семьи, которые ранее не успели подать заявления на выплаты, введенные в связи с пандемией. В мае президент России Владимир Путин предложил установить выплаты всем семьям, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев (за апрель, май и июнь). Также была введена единовременная выплата в 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет, разъяснил АиФ.

23 июня Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам предложил выплатить в июле еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Таким образом, если родители по какой-то причине еще не оформляли выплаты на детей, то в июле или августе они смогут получить 20 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет (то есть две единовременные выплаты). А родители детей до 3 лет одним платежом смогут получить 15 тыс. рублей (ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая положена за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года), а затем — июльскую выплату в 10 тыс.

Как получить детские выплаты, введенные в связи с пандемией?



Единовременная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка перечисляется согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Заявления принимаются по 30 сентября включительно. Подать их можно через портал госуслуг. В случае их одобрения вторая дополнительная выплата в 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо дополнительного заявления, родителям или опекунам уже не надо никуда обращаться.

Семьи с детьми, рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 г. включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка. Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в том случае, если единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 01.04.2017 г. по 31.12.2019 г., если у семьи есть или было право на материнский капитал (первый ребенок родился с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.), а также при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. На детей, рожденных после 1 июля 2020 года, выплата в 5 тыс. рублей не распространяется.

Для получения выплаты необходимо подать на портале госуслуг заявление до 1 октября 2020 года, сделать это может любой из родителей или усыновителей. Дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей впоследствии будет начислена автоматом.

Все выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребенке.

В случае возникновения любых вопросов родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.

Что за третья выплата и кто может на нее рассчитывать?

Кроме того, семьям с размером дохода ниже прожиточного минимума положены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они были анонсированы президентом еще в январе, однако фактически деньги начали перечислять только в июне (с перерасчетом с начала 2020 года). Пособие могут получить семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Точная сумма выплаты определяется по прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья.

Для получения пособия семья должна подтвердить не только наличие детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и размер дохода. Размер пособия на одного ребенка составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. При расчете пособия учитываются зарплаты, доходы ИП, пенсии, стипендии и другие виды выплат. Заявление на выплату подается на первого ребенка — в соцзащиту или МФЦ, на второго — в отделение ПФР или МФЦ.