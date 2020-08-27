Какого числа отмечают Ореховый Спас в 2020 году: Что нельзя делать, а что непременно нужно

Третий Спас – Ореховый, Хлебный или Холщовый – отмечается в самом конце августа. Что нельзя делать на Ореховый Спас и в чем польза орехов.
Ореховый Спас (Спас Нерукотворный) идет третьим по счету. Отмечается он каждый год 29 августа – в праздник перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из города Едессы в Константинополь. В 2020 году Ореховый, Хлебный или Холщовый Спас празднуется в субботу, сообщает Главред.
Народных названий у праздника много – но самым популярным стало имя Ореховый Спас. Это название прижилось лучше остальных, так как именно в эту пору в наших краях дозревали орехи и наступала пора их сбора. Собранный урожай, прежде чем отправить на зимовку, традиционно освящали в храме. Поэтому и сегодня на Ореховый Спас святят в церкви:
орехи;
изделия из муки нового урожая, то есть хлеб и прочие булки-пироги: поэтому еще одно название праздника – Хлебный Спас;
яблоки, виноград, мед, овощи – то есть всё, что освящали и в предыдущие Спасы.
А название Холщовый Спас появилось потому, что в этот праздник принято было устраивать ярмарки. Главными товарами на таких ярмарках были ткани и холсты. Впрочем, торговали и продуктами (тем же медом и фруктами).
Ореховый Спас – традиции
К этому времени старались закончить подготовку к зиме. К Ореховому Спасу амбары и погреба уже должны ломиться от запасов.
Хозяйки меняли летний гардероб на зимний.
Сам праздник начинают с похода в церковь и молитвы (и не забыть помолиться перед иконой мученика Диомида – об укреплении веры и избавлении от болезней), освящения продуктов.
На праздничный стол подают хлеб и пироги из муки нового урожая, блюда с орехами (салаты, сациви из курицы с грецкими орехами, различные рулеты и печенье – у кого на что фантазии хватило). Запивать это дело, если совсем по канону, надо настойкой на основе грецких орехов. Но можно и ореховым латте.
Заканчивают день в бане, где нужно попариться с веником из орешника – чтобы прибавилось здоровья, а сам человек получил защиту от сглаза.
Ореховый спас – что нельзя делать, а что непременно нужно
В Ореховый Спас нельзя лениться (хотя обычно в церковные праздники, наоборот, нельзя работать) и отказываться кому-то в помощи, а особенно – в куске хлеба (здесь имеется в виду – отказывать в еде в целом).
С другой стороны, в Ореховый Спас надо:
что-то купить (к финансовому благополучию на год вперед), особенно, у кого есть дети, – отрез ткани на костюм ребенку (для защиты малыша от сглаза);
собрать побольше орехов;
попробовать каждое блюдо за праздничным столом – хоть по чуть-чуть (чтобы привлечь деньги в свой кошелек).
Ореховый Спас – приметы
Дождь с грозой на Ореховый Спас – к теплой осени.
Журавли уже на юг полетели – к морозному Покрову (14 октября).
Оpexи уродили – и хлеб на следующий год уродит.
При сборе орехов на Ореховый Спас попался плод с червяком – к неприятностям.
Чтобы отвести от себя порчу, первый орех в Ореховый Спас съедали сами, второй – отдавали первому встречному человеку.
Орехи – полезные свойства и норма в день
Все виды орехов являются отличным источником энергии, в них много белка – при этом в них нет вредного холестерина. В них много витаминов и полезных веществ (в каждом виде – свой набор: в фундуке, например, много витаминов А и Е, в миндале – калия, железа и фосфора).
Дневная норма орехов для взрослого:
грецкие орехи – 30 г;
кедровые орешки – 40 г;
фисташки – 40 г;
миндаль – 30 г;
арахис – 30 г;
кешью – 40 г.
Да, праздную. Бываю на службе в соборе, готовлю что-то вкусненькое.