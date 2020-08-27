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Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

08:52 27.08.2020 Фото: instagram.com
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Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек.

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковМожно ли заниматься сексом при месячных?Ещё 160 новостей

В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом.
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, однако счастье молодых продлилось недолго. С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. В сообщении также утверждалось, что она якобы занимается эскортом. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.
О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал её и одаривал дорогими подарками. О чём прекрасно догадывалась его законная супруга, которая и задумала отомстить подобным образом. Впрочем, никакого иного подтверждения этим словам нет.

Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)... Он взял её за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать её: "За что ты так со мной?" - Источник.

Сейчас девушка уехала в Москву, а её отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек. Впрочем, по данным канала Yobajur, разоблачение могло произойти и в другой день. Следующий источник подтвердил историю, но отметил, что разоблачающие видео прислали через четыре дня после торжества.

Источник: life.ru

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стали бы жениться, если бы вам прислали горяченькое видео с главной актрисой - вашей невестой?

Аноним, 25 августа 2020 13:44
НВР:
никогда
Аноним, 25 августа 2020 15:40
НВР:
Да
Аноним, 26 августа 2020 11:42
НВР:
Нет
Аги, 27 августа 2020 01:32
Мне кажется в не большом городе можно узнать девушку.. Тем более жених известная личность.. Может у жениха не было выбора.. А там он все знал.. И сомневаюсь что она проститутка.. И мне на них по фиг
Аноним, 27 августа 2020 01:34
Что за люди злые такие.отправляют см.может это смонтировано
Аноним, 27 августа 2020 02:54
НВР:
Подставили девченку, откуда у жены экс -- любовника телефоны его друзей и родственников
Аноним, 27 августа 2020 04:04
НВР:
Конечно
Аноним, 27 августа 2020 08:14
НВР:
Он ещё легко обошёлся с ней. Мое мнение.
Аноним, 27 августа 2020 08:27
А невеста кто по национальности?
Аноним, 27 августа 2020 08:32
Оставьте парня в покое.
Аноним, 27 августа 2020 09:54
НВР:
Нет.на месте жениха поступила бы так же
Наталья, 27 августа 2020 10:01
Оставьте их в покое, они молодые, ещё найдут своё счастье. Хотя невеста дрянь.
Аноним, 27 августа 2020 10:14
НВР:
Нет...!!!

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