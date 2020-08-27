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28 августа 2020 - Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот день?

21:46 27.08.2020 Фото: flickr.com
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Обязательно нужно посетить 28 августа церковь и зажечь там свечу.

28 августа 2020 Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот день?
Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы празднуется православными верующими ежегодно 28 августа
Сюжет: Православные обряды
28 августа 2020 Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот день?

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Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы празднуется православными верующими ежегодно 28 августа. Этот день является очень значимым для всех мирян, с ним связано множество традиций, обычаев, запретов и примет. Чтобы люди не навредили себе и правильно провели данный праздник, служители церкви рассказали что нужно делать 28 августа, а от чего лучше отказаться.

Краткая история праздника Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успение имеет глубокие корни. Его начали отмечать еще в четвертом веке, по приказу императора Флавия Маврикия. Буквальный перевод слова «Успение» означает смерть, но это смерть легкая, как сон.

Древние предания гласят, что после смерти и Воскресения Иисуса его Мать оставалась в Иерусалиме до того времени, пока не начались преследования христиан. В ту пору ей пришлось уехать из города в Эфес, где она часто наведывалась к преподобному Лазарю и поднималась на гору Афон.

Накануне своей смерти женщина снова возвратилась в Иерусалим, место смерти своего Сына. Она часто приходила к его Гробу, любила посещать места, в которых он бывал при жизни. Однажды, перед Богоматерью предстал архангел Гавриил, который поведал ей о скорой смерти. Матерь Божья рассказала своим прислужницам о предстоящей смерти своей, и завещала им все свое имущество.

Матерь Божья также распорядилась, чтобы ее похоронили вместе с родителями в Садах Гефсимании. После ее смерти, многочисленные верующие приходили к ней, чтобы проститься. Прибыли на похороны и все апостолы. В час Успения Пришел Господь и протянул руки к Богородице, чтобы забрать ее душу.

Спустя три дня апостолы взяли тело Богоматери и отнесли его к месту погребения. Отсутствовал при этом лишь апостол Фома. Сильно огорчившись, что не успел попрощаться с Богоматерью, он пришел позже и вскрыл гроб, но не увидел там ничего, кроме плащаницы Богородицы, тело же ее Господь забрал на небеса.

Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы, а что нельзя

Обязательно нужно посетить 28 августа церковь и зажечь там свечу. Согласно давним традициям, в этот день приносили в храм срезанные колосья и семена, чтобы освятить из святой водой. На поле оставляли лишь один небольшой снопик, перевязывали его лентой и проговаривали:

Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай.

Праздник Успение, как правило, совпадает с окончанием жатвы. Поэтому люди веселятся, накрывают праздничный стол и приглашают к нему всех родных и знакомых.

После Успения, начинается пора свадеб. Поэтому, в этот праздник многие юноши отправляют сватов к будущей невесте. А незамужние девушки стараются показать себя с лучшей стороны, чтобы обзавестись женихом. Если ей это не удавалось, то до весны в девках ходить приходилось.

На Успение пресвятой Богородицы запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-то зла. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками, позволительно выпить лишь немного красного церковного вина. Запрещается в этот день ходить босыми ногами по росе. Поскольку она является символом слез Богородицы. Кто нарушит данный запрет, того дут неудачи и бедствия.

Не стоит стричься в этот день, а также не рекомендуется обуваться в старую и неудобную обувь. Если натереть мозоль на ноге в этот день, то этого человека ждет трудная и нелегкая жизнь в будущем. Если молодая девушка мечтает о замужестве, то утром на Успение ей не стоит ни с кем разговаривать.

Молодой, одинокой девушке, которая желает поскорее обзавестись женихом, утром на Успение запрещается разговаривать с кем-либо. Как и в любой другой великий церковный праздник, 28 августа запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Запрещено пользоваться колюще-режущими предметами в этот день, хлеб следует ломать руками. Не рекомендуется в этот день разводить в доме огонь, чтобы не притягивать различные проблемы в свое жилище.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

В старину, на Успение провожали лето, и встречали осень. Если 28 августа день хороший и погожий, то Бабьего лета не будет в этом году, или же оно будет прохладным.

Увидеть иней на Успение, осень рано наступит и морозы не заставят себя ждать. Радуга в небе 28 августа является признаком теплой осени. Обилие паутины указывает на холодную, но малоснежную зиму. Туман на Успение предвещает большой урожай грибов и потепление.

Тихая, безмятежная вода на реке в этот период говорит о том, что осенью не будет сильных ветров, а зимой метелей. Если до 28 августа молодая девушка не обзавелась женихом, то до весны в девках просидит. С этого дня позволительно собирать орехи и грибы, а также делать их запасы на зиму.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Пойдете в храм 28 августа?

Аноним, 26 августа 2020 17:51
НВР:
Да

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