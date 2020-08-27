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Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска

08:56 27.08.2020 Фото: Игоря Вечерского
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По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей. Полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска
Для художника это первая работа в таком формате

Фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский снял откровенную фотосессию с моделями в поле. Он рассказал Сиб.фм, как проходили съёмки и с какими сложностями столкнулся при работе.

Новосибирский фотохудожник Игорь Вечерский устроил фотосессию с участием обнажённых девушек в поле. Как пояснил Сиб.фм сам автор, для него это первая работа в таком формате. До этого Вечерский работал с обнажёнными моделями, однако всё, что происходило в тот день — полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей.

«Вообще изначально планировалось участие трёх моделей. Но одна в последний момент потеряла ключи от машины и не смогла быть. Много нюансов технических, разных сложностей. Порой это может быть связано с самими моделями: они живут в своём мире и склонны к эмоциональным действиям», — объясняет он.

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От редакции

Красиво?

Аноним, 25 августа 2020 22:00
— Хочешь большой, но чистой любви?
— Да кто ж её не хочет?
— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?
— Отчего ж не прийти? Приду. (с)
яшка, 26 августа 2020 03:00
— Она не одна придёт. Она с кузнецом придёт.
— Каким кузнецом?
— Дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца — кузнец наш.
Raven, 25 августа 2020 23:00
Мало фото, что бы объективно оценить
Аноним, 26 августа 2020 00:09
НВР:
Есть и красивее.
Поросёнок Пётр, 26 августа 2020 00:25
Я, как бывший фотограф скажу, да, это красиво, особенно в предзакатные часы и что бы стога сена на заднем плане и коровы
Аноним, 26 августа 2020 23:28
И коровы перед дойкой, с огромными сиськами. девушки тоже с огромными, силиконовыми.
ЗЫ Петр, ты забросив свой жалкий фотосалон, чем кормишься?
Ведь живительные источники, питающий демократический активизм (Сорос и МПХ) пропускют свои
питательные шекели через клятых москалей, а у этих и капли не просочится мимо, в глухую периферию.
Аноним, 26 августа 2020 10:26
Красивое начало, но тема не раскрыта.
Аноним, 26 августа 2020 11:50
Если бы вы были внимательнее, то до вас бы дошло, что девушки здесь лишь замануха, болтовня о художники чепуха, а тема рекламы автосалона раскрыта полностью на его дверях!!!
Аноним, 27 августа 2020 09:17
Реклама автомобиля.

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