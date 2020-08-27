Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска

По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей. Полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

Для художника это первая работа в таком формате

Фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский снял откровенную фотосессию с моделями в поле. Он рассказал Сиб.фм, как проходили съёмки и с какими сложностями столкнулся при работе.

Новосибирский фотохудожник Игорь Вечерский устроил фотосессию с участием обнажённых девушек в поле. Как пояснил Сиб.фм сам автор, для него это первая работа в таком формате. До этого Вечерский работал с обнажёнными моделями, однако всё, что происходило в тот день — полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей.

«Вообще изначально планировалось участие трёх моделей. Но одна в последний момент потеряла ключи от машины и не смогла быть. Много нюансов технических, разных сложностей. Порой это может быть связано с самими моделями: они живут в своём мире и склонны к эмоциональным действиям», — объясняет он.