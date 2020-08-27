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Красота / Общество

Шикарный и постройневший Александр Домогаров поразил поклонников новым фото в короне

14:21 27.08.2020 Фото: instagram.com
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«Не узнать», «Похудел очень», «Талантливый и такой любимый актер», — принялись оставлять хвалебные отзывы пользователи.

Шикарный и постройневший Александр Домогаров поразил поклонников новым фото в короне
Сейчас актер готовится к старту нового театрального сезона

Целых пять месяцев Домогаров не появлялся на публике, но недавно вновь поднялся на сцену театра. Поклонников приятно удивил внешний вид актера. По их мнению, Александр изменился в лучшую сторону.

Сейчас актер готовится к старту нового театрального сезона. Сам Домогаров отмечает, что уже пять месяцев не поднимался на сцену, так что это его первый выход после долгого перерыва. Пока что артист посещает долгожданные репетиции и готовится к своему первому большому выступлению, где зрители вновь смогут насладиться талантом актера.

Отметим, что Домогаров будет выступать в театре им. Моссовета. Ранее актер со скандалом покинул МХАТ им. Горького, поссорившись с руководителем театра. А затем он еще и потерял роль в постановке «Сцены из супружеской жизни», где его заменил Гоша Куценко. В сети отмечают, что причиной скандалов стали разногласия актера с руководителем по финансовой причине. Якобы Домогарову задолжали крупную сумму. Сам же актер намеревался добиться компенсации через суд.

Сейчас Александр вновь готов блистать на театральной сцене. Он принял решение, что будет выступать именно в театре им. Моссовета. Некоторые поклонники смогли добиться прохода за кулисы и увидеть своего кумира. Оказывается, он и правда изменился в лучшую сторону – заметно похудел и постройнел. А ведь еще недавно его критиковали за лишние килограммы. Снимок с репетиции восхитил поклонников. На нем видно, что за время карантина артист сумел привести себя в форму и похудеть.

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А.С. Пушкин – о Шекспире: «У меня кружится голова после чтения «Шекспира. Я как будто смотрю в бездну». Премьера спектакля режиссера Нины Чусовой «Ричард III» с народным артистом России Александром Домогаровым в заглавной роли и блистательным ансамблем моссоветовцев - возможность пережить по-настоящему головокружительные эмоции🎭❤️ Яркая сценография, запоминающиеся костюмы, оригинальное музыкальное решение - все это ждет нас уже 13 сентября (а также 20 и 27 сентября). Будем рады Вам на премьере! 💻 Билеты на нашем официальном сайте, ссылка в шапке профиля! В ролях: Александр Домогаров, Сергей Виноградов, Виталий Кищенко /Валерий Яременко, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Дмитрий Щербина / Валерий Сторожик, Юлия Хлынина / Дарья Емельянова, Леонид Фомин, Алексей Гришин / Дмитрий Журавлев и др. Фото Е. Лапиной

Публикация от Театр имени Моссовета (@teatrmossoveta)

«Не узнать», «Похудел очень», «Талантливый и такой любимый актер», — принялись оставлять хвалебные отзывы пользователи.

В скором времени Александр предстанет в главной роли в спектакле Нины Чусовой «Ричард III». Пользователи заинтересовались постановкой и надеются, что смогут посетить премьеру.

Источник: kleo.ru

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