Шикарный и постройневший Александр Домогаров поразил поклонников новым фото в короне

Сейчас актер готовится к старту нового театрального сезона

Целых пять месяцев Домогаров не появлялся на публике, но недавно вновь поднялся на сцену театра. Поклонников приятно удивил внешний вид актера. По их мнению, Александр изменился в лучшую сторону.

Сейчас актер готовится к старту нового театрального сезона. Сам Домогаров отмечает, что уже пять месяцев не поднимался на сцену, так что это его первый выход после долгого перерыва. Пока что артист посещает долгожданные репетиции и готовится к своему первому большому выступлению, где зрители вновь смогут насладиться талантом актера.

Отметим, что Домогаров будет выступать в театре им. Моссовета. Ранее актер со скандалом покинул МХАТ им. Горького, поссорившись с руководителем театра. А затем он еще и потерял роль в постановке «Сцены из супружеской жизни», где его заменил Гоша Куценко. В сети отмечают, что причиной скандалов стали разногласия актера с руководителем по финансовой причине. Якобы Домогарову задолжали крупную сумму. Сам же актер намеревался добиться компенсации через суд.

Сейчас Александр вновь готов блистать на театральной сцене. Он принял решение, что будет выступать именно в театре им. Моссовета. Некоторые поклонники смогли добиться прохода за кулисы и увидеть своего кумира. Оказывается, он и правда изменился в лучшую сторону – заметно похудел и постройнел. А ведь еще недавно его критиковали за лишние килограммы. Снимок с репетиции восхитил поклонников. На нем видно, что за время карантина артист сумел привести себя в форму и похудеть.

«Не узнать», «Похудел очень», «Талантливый и такой любимый актер», — принялись оставлять хвалебные отзывы пользователи.

В скором времени Александр предстанет в главной роли в спектакле Нины Чусовой «Ричард III». Пользователи заинтересовались постановкой и надеются, что смогут посетить премьеру.

Источник: kleo.ru