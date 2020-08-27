"Таз хрустел": 13 летняя Даша родила девочку Эмилию от 10-летнего Ивана и рассказала историю родов малышки в деталях

Весной 2020 года на всю Россию прогремел случай беременности 13-летней школьницы от 10-летнего мальчика. Многие сомневались, что 4 классник мог стать отцом, кто-то не верил в это и говорил, что это просто хайп, но 10 дней назад Дарья стала очень молодой мамочкой. Девочка родила малышку весом 3700 грамм, 54 см и назвала ее Эмилия.
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сложности с ребёнком Было ли мне сложно? -Да В первый день и последующий я вообще не понимала, что и как делать. Как менять подгузник? Как пеленать? Подмывать?? И вообще кормить???? Сначала я боялась что то сделать Эми не так, она же маленькая, хрупенькая девочка, вдруг что ни так сделаю и всё.. Мне нереально было страшно поднимать её, пеленать и подмывать. Справляться со всем одной, без помощи родственников и кого либо было сложно. То есть есть только ты и маленький беспомощный ребёночек и только ты можешь позаботится о нём и облегчить ему жизнь. На следующий день я уже боле менее могла подмыть малышку, одеть памперс, накормить и уложить спатеньки. На 2ой день я могла почти всё А сейчас я сама уже со всем справляюсь, без страхов(но чуть-чуть они всё же есть) С Эми сейчас легко, так как она только кушает, какает и спит. Вроде звучит просто, и что тут нет никаких сложностей и проблем, нооо нееет. Спит она час, а потом просыпается и просит грудь. И так всё время Выспаться вообще не возможно, когда спит она тогда пытаюсь спать и я, но сон естественно не полноценный В роддоме есть и другие проблемки, например как кабинет осмотра. Больница большая. Палата от смотровой далеко. Утром и вечером мне обрабатывают швы(порвалась после родов) В палате мы одни, и всё время приходится прям бежать до этого смотрового, чтобы малышка тебя не потеряла. Больно нереально, но приходится бежать А сейчас ещё в добавок молоко прибыло, грудь перевешивает блин и спина болит от них. Ещё и сцеживать их надо каждый час, так молока много а Эми не выпивает столько Ооох, изматалась я конечно за эти деньки А дальше будет сложнее... (Это фото было сделано во время родов)
За время беременности блог "БЕРЕМЕННА В 13" набрал почти 500 тысяч подписчиков, теперь можно сказать, что девочка звезда инстаграмма, так же она активно ведет блог на Ютуб канале. На своей странице школьница детально описала все этапы родов.
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ИСТОРИЯ РОДОВ Часть I Роды на самом деле прошли не так ужасно, как я думала. И честно, я выпила всё таки касторовое масло, чтобы вызвать роды. О масле я конечно сообщила врачу, он ответил, что от него ничего плохого не будет. Так вот, всё началось с того, что в 19 часов я выпила баночку касторки. Ну да, кишечник у меня от неё очистился. В 21 немного начал тянуть живот, боль была не сильная и к врачу обращаться не стала. В 21:40 боль начала становиться больше. Я пошла на пост, сообщить врачу. Меня повели на ктг. Схватки действительно были. Я начала паниковать. Позже меня осмотрел гинеколог. Отошла пробка. Раскрытие 2см. Меня отправили собирать вещи, чтобы перевести в родовое отделение. В панике я звоню маме, Ване и так же записываю сторис что рожаю В родовом на меня натянули чулки. Сказали идти в душ, поливать живот водой. В душе был мяч, меня посадили на него. Сидя на мяче я поливала себя где то час. Былo уже 12 часов ночи, раскрытие так же 2см. И мне решаются проколоть пузырь. Ооой как я боялась тооо.... И тут когда врач уже собирается прокалывать, начала опять действовать касторка Я кричу, что хочу в туалет, чтобы они мне сначала дали сходить в туалет, но они говорят, что это от схваток такое чувство. А я продолжаю орать, это не схватки, я хочу в туалет блиин Мне прокололи пузырь, из меня вытекла тёплая водичка(воды) И я побежала в туалет. Оой, в одну часть я не уложилась, следующую выложу завтра утром❤️
Она пишет, что не смотря на адские боли, схватки и неудобства рождение дочки - это огромное счастье. И ради этого стоит потерпеть любую боль.
ИСТОРИЯ РОДОВ
Часть I
Роды на самом деле прошли не так ужасно, как я думала.
И честно, я выпила всё таки касторовое масло, чтобы вызвать роды. О масле я конечно сообщила врачу, он ответил, что от него ничего плохого не будет.
Так вот, всё началось с того, что в 19 часов я выпила баночку касторки. Ну да, кишечник у меня от неё очистился.
В 21 немного начал тянуть живот, боль была не сильная и к врачу обращаться не стала.
В 21:40 боль начала становиться больше. Я пошла на пост, сообщить врачу.
Меня повели на ктг. Схватки действительно были. Я начала паниковать.
Позже меня осмотрел гинеколог. Отошла пробка. Раскрытие 2см.
Меня отправили собирать вещи, чтобы перевести в родовое отделение.
В панике я звоню маме, Ване и так же записываю сторис что рожаю
В родовом на меня натянули чулки. Сказали идти в душ, поливать живот водой. В душе был мяч, меня посадили на него.
Сидя на мяче я поливала себя где то час.
Былo уже 12 часов ночи, раскрытие так же 2см. И мне решаются проколоть пузырь. Ооой как я боялась тооо....
И тут когда врач уже собирается прокалывать, начала опять действовать касторка Я кричу, что хочу в туалет, чтобы они мне сначала дали сходить в туалет, но они говорят, что это от схваток такое чувство. А я продолжаю орать, это не схватки, я хочу в туалет блиин
Мне прокололи пузырь, из меня вытекла тёплая водичка(воды)
И я побежала в туалет.
ИСТОРИЯ РОДОВ
Часть II
...В туалет сходить было нереально. После того как прокололи пузырь, схватки становились больнее и намного чаще.
Через час пришёл анастезиолог. Мне поставили обезболивающую капельницу в спину. Тогда было уже примерно час или два часа ночи.
После этого я заснула. А заснула я от того, что у меня начал понижаться гемоглобин.
В 7 часов я проснулась. Меня отключили от капельницы. Пока я спала, мне поставили катетер. У меня стояла ещё одна капельница. До сих пор не могу понять, как я не почувствовала и не проснулась от этого♀️
Раскрытие полное. Интервал меньше минуты. Схватки ужасно болючие..
Мне дали шар. Когда я прыгала на нём, схватки становились намного меньше. Я даже видела, что на приборе который измерял схватки(не знаю как он называется) боль утихала.
В 8 часов и 30 минут начались потуги. Врача рядом нет. Я не поняла, что это потуги и пошла в туалет Я думала, что мне опять приспичило
Сижу я в туалете значит, и тут заходит врач. Я ему говорю, что мне хочется какать. Он на меня начинает орать, говоря не тужиться. Я недоумеваю, с чего это ради мне уже покакать нельзя?
Позже мне объясняют что это потуги.
Головка малыша начала приближаться к выходу. И тут какой то произошёл щелчок. У меня начал раздвигаться таз Я чувствовала как кости начинают хрустеть.
Но эту боль я не чувствовала, я не чувствовала никакой боли кроме схваток
В 9 я начала тужиться. Тужилась лёжа и стоя. Меня заставляли ходить и тужиться во время потуг. В 9:20 врач куда то отошла, сказав не тужиться. А КАААК??? КААК МНЕ НЕ ТУЖИТЬСЯ??? ПРОСТОО КАААК??
Это реально было не возможно . Её не было минут 5-10.
Я пробывала не тужиться, но потом всё таки начала. Тужилась как меня учили. Глубокий вдох. Ноги согнуть. Держаться за колени и тужиться. И так три подхода во время потуги.
У меня не оставалась сил.
Когда пришёл врач, голова уже виднелась. Она взяла мою руку и дала потрогать эту головочку. И у меня прям всё, счастье счастное
Я начинаю отключаться.. Гемоглобин достигает 85.. я лежу с закрытыми глазами. Тужусь через силу, ну не могу я блин уже ничего делать.
ИСТОРИЯ РОДОВ
Часть III
Потом как то в палате оказалось уже много врачей.
В 9:40 вышло пол головы, таз опять хрустанул. Пыталась я так тужиться 20 минут, и тут выходит вся головка и тело махом. В 10 часов появилась моя зая на свет❤️
В моих глазах всё было темным темно. Я почти ничего не видела. Голова кружилась ужасно.
И тут эту кроху положили мне на живот
Мне осмотрели матку, наложили швы на промежность, достали какую то кишку из меня Сказали, что там жила эти 9 месяцев моё чудо. Ну эта штука правда была похожа на кишку♀️
И туут я отключилась. Я оказалось в обмороке. А я даже и не поняла этого, как будто заснула. Так я пролежала около 3х часов, потом очнулась от спирта под носом.
Кроху забрали осмотреть. Меня повели в мою палату. Стоять я не могла, голова ещё кружилась. И тем более болели швы. Я дико хотела пить, но не могла. Мне было страшно, ну мало ли стошнит, да и тем более я не могла пошевелиться из за швов. Потом я легла спать
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Ну что хочу сказать вам. Я не так приставляла роды. Думала намного больнее будет, но больные только схватки. А потуги, это как будто очень сильно по большому хочешь и тужишься.
Но ради такого счастья стоит и потерпеть эту всю боль
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