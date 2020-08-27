"Таз хрустел": 13 летняя Даша родила девочку Эмилию от 10-летнего Ивана и рассказала историю родов малышки в деталях

Весной 2020 года на всю Россию прогремел случай беременности 13-летней школьницы от 10-летнего мальчика. Многие сомневались, что 4 классник мог стать отцом, кто-то не верил в это и говорил, что это просто хайп, но 10 дней назад Дарья стала очень молодой мамочкой. Девочка родила малышку весом 3700 грамм, 54 см и назвала ее Эмилия.

За время беременности блог "БЕРЕМЕННА В 13" набрал почти 500 тысяч подписчиков, теперь можно сказать, что девочка звезда инстаграмма, так же она активно ведет блог на Ютуб канале. На своей странице школьница детально описала все этапы родов.

Она пишет, что не смотря на адские боли, схватки и неудобства рождение дочки - это огромное счастье. И ради этого стоит потерпеть любую боль.

ИСТОРИЯ РОДОВ

Часть I



Так вот, всё началось с того, что в 19 часов я выпила баночку касторки. Ну да, кишечник у меня от неё очистился.

В 21 немного начал тянуть живот, боль была не сильная и к врачу обращаться не стала.

В 21:40 боль начала становиться больше. Я пошла на пост, сообщить врачу.

Меня повели на ктг. Схватки действительно были. Я начала паниковать.

Позже меня осмотрел гинеколог. Отошла пробка. Раскрытие 2см.

Меня отправили собирать вещи, чтобы перевести в родовое отделение.



В родовом на меня натянули чулки. Сказали идти в душ, поливать живот водой. В душе был мяч, меня посадили на него.

Сидя на мяче я поливала себя где то час.

Былo уже 12 часов ночи, раскрытие так же 2см. И мне решаются проколоть пузырь. Ооой как я боялась тооо....

И тут когда врач уже собирается прокалывать, начала опять действовать касторка Я кричу, что хочу в туалет, чтобы они мне сначала дали сходить в туалет, но они говорят, что это от схваток такое чувство. А я продолжаю орать, это не схватки, я хочу в туалет блиин

Мне прокололи пузырь, из меня вытекла тёплая водичка(воды)

И я побежала в туалет.

ИСТОРИЯ РОДОВ



...В туалет сходить было нереально. После того как прокололи пузырь, схватки становились больнее и намного чаще.

Через час пришёл анастезиолог. Мне поставили обезболивающую капельницу в спину. Тогда было уже примерно час или два часа ночи.

После этого я заснула. А заснула я от того, что у меня начал понижаться гемоглобин.

В 7 часов я проснулась. Меня отключили от капельницы. Пока я спала, мне поставили катетер. У меня стояла ещё одна капельница. До сих пор не могу понять, как я не почувствовала и не проснулась от этого‍♀️

Раскрытие полное. Интервал меньше минуты. Схватки ужасно болючие..

Мне дали шар. Когда я прыгала на нём, схватки становились намного меньше. Я даже видела, что на приборе который измерял схватки(не знаю как он называется) боль утихала.

В 8 часов и 30 минут начались потуги. Врача рядом нет. Я не поняла, что это потуги и пошла в туалет Я думала, что мне опять приспичило



Головка малыша начала приближаться к выходу. И тут какой то произошёл щелчок. У меня начал раздвигаться таз Я чувствовала как кости начинают хрустеть.

Но эту боль я не чувствовала, я не чувствовала никакой боли кроме схваток

В 9 я начала тужиться. Тужилась лёжа и стоя. Меня заставляли ходить и тужиться во время потуг. В 9:20 врач куда то отошла, сказав не тужиться. А КАААК??? КААК МНЕ НЕ ТУЖИТЬСЯ??? ПРОСТОО КАААК??

Это реально было не возможно . Её не было минут 5-10.

Я пробывала не тужиться, но потом всё таки начала. Тужилась как меня учили. Глубокий вдох. Ноги согнуть. Держаться за колени и тужиться. И так три подхода во время потуги.

У меня не оставалась сил.



Я начинаю отключаться.. Гемоглобин достигает 85.. я лежу с закрытыми глазами. Тужусь через силу, ну не могу я блин уже ничего делать.

ИСТОРИЯ РОДОВ

Часть III

Потом как то в палате оказалось уже много врачей.

В 9:40 вышло пол головы, таз опять хрустанул. Пыталась я так тужиться 20 минут, и тут выходит вся головка и тело махом. В 10 часов появилась моя зая на свет❤️

В моих глазах всё было темным темно. Я почти ничего не видела. Голова кружилась ужасно.

И тут эту кроху положили мне на живот

Мне осмотрели матку, наложили швы на промежность, достали какую то кишку из меня Сказали, что там жила эти 9 месяцев моё чудо. Ну эта штука правда была похожа на кишку‍♀️

И туут я отключилась. Я оказалось в обмороке. А я даже и не поняла этого, как будто заснула. Так я пролежала около 3х часов, потом очнулась от спирта под носом.

Кроху забрали осмотреть. Меня повели в мою палату. Стоять я не могла, голова ещё кружилась. И тем более болели швы. Я дико хотела пить, но не могла. Мне было страшно, ну мало ли стошнит, да и тем более я не могла пошевелиться из за швов. Потом я легла спать

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Ну что хочу сказать вам. Я не так приставляла роды. Думала намного больнее будет, но больные только схватки. А потуги, это как будто очень сильно по большому хочешь и тужишься.

Но ради такого счастья стоит и потерпеть эту всю боль