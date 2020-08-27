Врач-остеопат Павел Вепринцев об ортопедических стельках

За 35 лет теории и практики реабилитационной немедикаментозной медицины доктором Вепринцевым было освоино множество методик диагностики и технологий коррекции здоровья человека

Владимир 40 лет. Совсем недавно мне предложили для коррекции осанки ортопедические стельки. У меня сколиотическая осанка и межпозвонковая грыжа. Скажите насколько это актуально и насколько это мне может помочь.

Скажу сразу, что этот вопрос для меня не нов т.к. с недавних пор в Бердске появилась возможность провести диагностику стоп и изготовить коррекционные стельки. При вашем диагнозе теоретически лет за 250 наверное можно через коррекцию стоп ликвидировать ваши проблемы с осанкой и позвоночником. Однако думаю что нет. Давайте разберемся по сути вопроса. Если Вы читали внимательно мои статьи, то я в одной из них давал формулу здоровья в последовательности; - СТОПЫ-ОСАНКА-ФУНКЦИЯ-ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС-ПОВЕДЕНИЕ. Поэтому в зависимости от того, как человек опирается на стопу, напрямую зависит его физическое и психическое здоровье. Неправильно сформированная стопа приводит к неравномерному распределению нагрузок на опорно-двигательный аппарат, и в первую очередь на позвоночник. И как следствие возникают болезни позвоночника, такие как сколиоз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи и наиболее коварное заболевание позвоночника - спондилолистез (нестабильность опорного позвонка) ведущего к парализации. А если еще проще сказать, то происходит нарушение симметрии и вертикализации тела, мозгового и лицевого черепа, а это приводит к нарушению всех функций организма человека и первую очередь системы управления. Вот почему так важно сохранять и поддерживать свод стопы в нормальном состоянии. Деформации стопы бывают врожденные и приобретенные. От этого зависит выбор средств коррекции стопы и порядок их применения. Врожденные деформации стопы, такие как плоскостопие очень эффективно поддаются коррекции у детей до 2-х лет средствами остеопатии в режиме реального времени на глазах родителей. В любом случае средства побираются индивидуально, а лечение должно быть комплексным. Приобретенные (вторичные) деформации стопы являются следствием нарушении осанки. С чего все же все таки начинать, с коррекции стопы либо восстановления осанки?

Что эффективнее? Что первично, а что вторично? Существуют конкретные показания для применения ортопедических стелек. В том случае, когда существует анатомическая разница в длине ног, стельки необходимы, иначе произойдут необратимые деформации опорно-двигательного аппарата со всеми вытекающими последствиями. А вот уже когда осанка нарушена, логичным было бы сначала провести ее коррекцию, а потом уже в качестве стабилизирующего лечебный эффект средства, применить ортопедические стельки.

Какой смысл применять стельки при «косом» теле, свод стопы при этом не изменится. Дело в том, что продольный и поперечный свод стопы управляется мышцами голени, а их управление осуществляется от поясничного отдела позвоночника.

Если Вы меня спросите, почему не учитываются очевидные факты, то я вам отвечу, во - первых из соображения бизнеса, а во - вторых, кто на что учился, тот там и пригодился. Хирург лечит хирургическими методами, терапевт - терапевтическими, психолог психологическими и т.д. Приведу простой пример, довольно часто встречающийся в практике, когда больные не могут поднять руку вверх, либо завести ее за спину, а болевой синдром такой, что пациент готов бегать по «потолку».

Например, ключично-акромеальный артроз. Обычно предлагается хирургическая ревизия сустава, с последующей годичной реабилитацией, результаты которой чаще всего бывают весьма сомнительными. На практике достаточно 3-5 сеансов остеопатической коррекции и боль исчезает, а рука свободно поднимает и заводится за спину. Возникает вопрос, зачем идти длинным и травмаопасным путем, если эту проблему можно решить проще. Всегда существует альтернатива. Прежде чем, что либо предпринять, хорошо подумайте. И помните, что запасных частей Бог для нас не предусмотрел. Желаю удачи.

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Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск