Ольга Бузова сообщила о своем дворянском происхождении

Вообще, у меня все в роду были славяне — дворяне, священники. Во мне течёт голубая кровь - Ольга Бузова.

Телеведущая, дизайнер, певица и актриса Ольга Бузова с гордостью рассказала о своей родословной

Певица заявила, что гордится происхождением, а также назвала себя "исключительной" в шоу-бизнесе.

Телеведущая, дизайнер, певица и актриса Ольга Бузова с гордостью рассказала о своей родословной. Артистка нарисовала семейное древо и сообщила, что в её роду были представители голубых кровей. Она уверена, что её происхождение снова доказывает её уникальность и неподражаемость.

Я рисовала своё древо. У меня есть и украинские корни. Вообще, у меня все в роду были славяне — дворяне, священники. Во мне течёт голубая кровь - Ольга Бузова.

Бузова также назвала себя в шоу-бизнесе исключительной. Она указала, что горда за свой хит "Мало половин", который обрёл популярность среди телезрителей и слушателей.

— Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России, — резюмировала исполнительница.

Источник: life.ru