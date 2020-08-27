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Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливаться

14:16 27.08.2020 Фото: pixnio.com
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Давайте же разберемся, совместимы ли вы с вашей второй половинкой в постели и узнаем, какие созвездия вам больше всего подходят для любовных утех.

Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливаться
Астрологи утверждают, что сексуальные предпочтения людей во многом зависят от знака Зодиака
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливаться

Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливатьсяЧем жена должна накормить мужа, если она всегда перелезает через него на кровати? Как понять, что муж ходит к любовнице?Ещё 162 новостей

Гороскоп совместимости знаков Зодиака в сексе поможет вам узнать об особенностях и характерном поведении вашего партнера в постели. Астрологи утверждают, что сексуальные предпочтения людей во многом зависят от знака Зодиака. Давайте же разберемся, совместимы ли вы с вашей второй половинкой в постели и узнаем, какие созвездия вам больше всего подходят для любовных утех.

Овны привыкли во всем доминировать, даже в сексе. Но нередко они бывают эгоистичными в постели. Вместе с тем, представители этого знака любят, когда партнер восхищается их красотой, телом и поведением в постели. Согласно гороскопу совместимости, Овнам подходят Львы, Стрельцы и Близнецы. Не совместимы они с Раками, Скорпионами, Козерогами и Рыбами.

Тельцы хотят получить от секса не только физическое удовлетворение, но и моральное. Они ценят открытость в постели и полное доверие. Однако на бурные ласки и страсть они не способны. В сексе Тельцы совместимы с Рыбами, Раками и Козерогами. Не лучший для них вариант — это Скорпионы, Львы, Овны, Девы и Водолеи.

Близнецы не особо стремятся подарить своему партнеру удовольствие в постели. Им гораздо важнее получить, чем отдать. Но если представители знака найдут свой идеал, то их сексуальный потенциал значительно повысится. Гороскоп совместимости знаков Зодиака советует Близнецам присмотреться к Весам, Водолеям и представителям своего знака. А несовместимы они с Девами, Стрельцами, Тельцами и Рыбами.

Раки — это ненасытные и страстные натуры. Они хотят получить по максимуму, но сами редко задумываются над желаниями своего партнера. Воплотить все свои мечты в постели им помогут Скорпионы и Тельцы. Разочарование их ждет с Козерогами, Близнецами, Весами, Львами, Девами и Рыбами.

Львы, несмотря на свою яркую натуру в постели ведут себя очень неуверенно и даже холодно. Они нерешительны и боятся сделать что-то не так. Выпустить сексуальную энергию наружу им помогут Весы, Стрельцы и Близнецы. Не совместимыми знаками для Львов являются Козероги, Девы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи.

Девы ценят нежность и романтическую обстановку. Они никогда не продолжат отношения с эгоистами в постели и неопытными любовниками. Представители данного созвездия любят сами получать удовольствие и, вместе с этим, доставлять радость в постели и своему партнеру. Гороскоп совместимости Девы удачен с Водолеями, Львами и представители этого же знака Зодиака. Нет совместимости с Овнами, Весами, Скорпионами и Тельцами.

Весы ценят качественный и красивый секс. Для них важнее не результат, а сам процесс. Представители данного знака любят красоту и эстетику в постели, и очень требовательны к своим партнерам. Весы совместимы со Стрельцами, Близнецами, Водолеями, Овнами и Львами. Не подходят им Рыбы.

Скорпионы, согласно гороскопу совместимости знаков Зодиака, являются самыми чувственными и страстными любовниками. Но не все в состоянии выдержать сексуальный напор представителей данного знака. Им подходят Козероги, Девы, Раки и Рыбы. Плохая совместимость в сексе с Овнами, Водолеями, Львами и Стрельцами.

Стрельцы очень изобретательны в постели. Они не прочь поэкспериментировать и не боятся выглядеть глупо. Идеальную совместимость Стрельцы имеют со Львами, Водолеями, Близнецами, Девами и Рыбами. Не совместимы с Раками и Овнами.

Козероги в постели очень сдержанны и закрыты. Им сложно отдаться порыву чувств и довериться своему партнеру. Но это не мешает им получать удовольствие в сексе с Девами, Тельцами, Скорпионами и Рыбами. Не совместимы Козероги с Водолеями и Львами.

Водолеев нельзя назвать темпераментными в постели. Им важнее сам факт обладания своим партером, чем наслаждение. Гороскоп совместимости указывает на хорошую перспективу развития отношений с Весами, Стрельцами и Близнецами. Не совместимы они с Козерогами, Тельцами и Львами.

Рыбы — чувственные любовники, готовые к полной самоотдаче. Но нередко их постоянная смена настроения делает их пассивными в постели. Идеально подходят Рыбам в сексе Девы, Раки, Козероги, Скорпионы и Тельцы. Нет совместимости с Овнами и Львами.

Гороскоп совместимости по знаку Зодиака поможет вам получить ответы на многие вопросы, касающиеся вашей сексуальной жизни. Если вы хотите достичь гармонии в постели, то вам стоит только учесть особенности и предпочтения своего партнера исходя из его знака Зодиака.

Источник: dailyhoro.ru

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