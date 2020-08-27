Чем жена должна накормить мужа, если она всегда перелезает через него на кровати? Как понять, что муж ходит к любовнице?

Предки считали, если жена спит у стенки, то она должна дождаться, пока её мужчина проснётся. Лишь потом могла встать с кровати; испорченный характер.

Если женщине ночью очень сильно захотелось перелезть через мужа, то это знак свыше

В народных приметах рассказывается, почему жене нельзя перелазить через своего мужа. За много столетий сформировались различные правила семейной жизни. Их придерживаются до сих пор. Люди верят, что так можно сохранить брак.

Почему жене запрещено перелазить через мужа

Из давних веков в народе существует примета, что жена не должна перелазить через своего мужа. На это есть ряд причин:

беда в семье. Таким поступком женщина может навлечь горе и беду. Например, предки считали, если жена спит у стенки, то она должна дождаться, пока её мужчина проснётся. Лишь потом могла встать с кровати;

испорченный характер. Существует ещё одна причина. Люди верили, что жена может испортить характер мужа и отношение к себе. Таким образом, женщина не имела право находиться сверху мужчины;

мужская сила. Если жена будет часто перелазить через мужа, то сможет отнять у него жизненную энергию. Однако, если это произошло, нужно накормить его морковью. Предки верили, что тогда сила восстановится;

интуитивная подсказка. Если женщине ночью очень сильно захотелось перелезть через мужа, то это знак свыше. Предки верили, что мужчина мог завести любовницу, а интуиция подсказывала об этом его второй половинке.

Предки верили и поддерживали вышеописанные приметы.

Народные приметы о жене и муже

Много столетий в народе складывались особые приметы, которые помогали укрепить семейные отношения. Так люди верили, что кровати супругов не должна находиться возле зеркала. Если такое случалось, то измены присутствовали между ними. Кормить друг друга с одной ложки также запрещалось. Люди верили, что ссор в семье не избежать.

Во время готовки женщины старались не ляпать на фартук. Люди верили, что если было много пятен, то муж был зависим от алкоголя. Терять обручальные кольца было нельзя. Если потеряла его женщина, то измена за мужем и наоборот. Супруга не должна стричь мужчину. Это могло привести к охлаждению чувств.

В доме должен был быть всегда порядок. Разбросанные вещи притягивали к себе нечистую силу. После этого между супружеской парой поселялись конфликты. По дому нельзя ходить в одном тапке. Тогда болезни начнут атаковать всех членов семьи. О ссорах не стоит рассказывать посторонним людям. Иначе беда может стать в 100 раз сильнее.

Как сохранить отношения между мужем и женой

Предки сохранили несколько советов для сохранения крепких семейных отношений:

битые тарелки. Сразу после свадьбы женщине следовало разбить перед порогом нового дома посуду. После этого осколки собирались и закапывались на пустыре. Таким образом, женщина отводила скандалы от дома;

снимать украшения. Перед сном женщине следовало складывать серьги, кольца, браслеты, подвески в шкатулку. Если их потерять во сне, то мог случиться развод;

процесс венчания. Существовала примета, если жена наступит на ногу мужа в церкви, то он будет выполнять все её пожелания;

отвести разлучницу. Предки верили, если заглянуть в обручальное кольцо мужа, то можно в отражении увидеть любовницу. Её можно было легко отвести. Следовало кольцо окунуть в святую воду и прочитать молитву;

разные полотенца. Не следовало супругам вытирать руки одним и тем же полотенцем. Иначе могли быть ссоры в семье;



звон бокалов. Во время празднования, супругам нельзя чокаться бокалами. В противном случае в их семье могли быть скандалы.

Если придерживаться вышеописанных примет, то семейная жизнь будет счастливая и комфортная.

Источник: rsute.ru