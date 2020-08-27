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Красота / Общество

47-летняя Наташа Королева показала все: Модная челка и короткий прямой боб, популярный в 2020 году

14:13 27.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CDjB-c7Jkx7/
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Поклонники пришли в восторг и осыпали любимую артистку комплиментами.

47 летняя Наташа Королева показала все: Модная челка и короткий прямой боб, популярный в 2020 году
Недавно артистка похвасталась снимком, где позирует с новой прической

Популярная певица примерила новый имидж.

В последнее время Наташа Королева часто радует фанатов новыми фото. Недавно 47-летняя артистка похвасталась снимком, где позирует с новой прической. В глаза сразу бросилась ее густая модная челка. Поклонники были в восторге и осыпали любимую артистку комплиментами.

Через некоторое время Королева показала еще один образ, который просто ошеломил фанатов. На этот раз певица решила поделиться кадрами нового клипа. На экране ноутбука певица позирует лежа в роскошном облегающем платье с глубоким декольте. Дополнил образ вечерний макияж с красными губами. В руках Королева держит тюбик с помадой. Особое внимание поклонников привлекла новая стрижка – боб с короткой прямой челкой.

Поклонники тут же стали комментировать фото:

«Наталья,Вам не идёт эта причёска это моё личное мнение», «Молодец,Наташа! Надо экспериментировать! И у вас это хорошо получается.Мне нравится», «Ух. Какая прелесть даже таких слов нету чтобы описать такую красоту», «Очень необычный, красивый стиль. Леди -вамп», «Прелесть! Очень идёт новый образ! Восхищаюсь!!!», «Роковая женщина!», - пишут в Сети.

Источник: style.clutch.ua

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