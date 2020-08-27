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Красота / Общество

54-летняя актриса Ольга Сумская показала дряблый живот в желтом бикини

13:46 27.08.2020 Фото: instagram.com
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Поклонники Ольги Сумской внимательно следят за каждой публикацией звезды, особенно ждут фанаты фотографий, на которых она позирует в новых модных нарядах, а так же снимки с отдыха.

54 летняя актриса Ольга Сумская показала дряблый живот в желтом бикини
Народная артистка Украины Ольга Сумская ведет активную жизнь в соцсетях

Народная артистка Украины поделилась фотографиями из Турции.

Народная артистка Ольга Сумская ведет активную жизнь в соцсетях. Актриса с удовольствием делится с фанатами подробностями личной жизни. Поклонники Ольги Сумской внимательно следят за каждой публикацией звезды, особенно ждут фанаты фотографий, на которых она позирует в новых модных нарядах, а так же снимки с отдыха.

На прошлой неделе актриса вместе с мужем и младшей дочерью улетела в Турцию. Там знаменитость отпраздновала свой День рождения. Среди множества фотографий, можно найти снимок, где 54-летняя Сумская позирует в ярком желтом бикини на завязках. Дополнили пляжный образ парео, которое прикрывало часть бедра и суперстильные солнцезащитные очки. Волосы Ольги были распущенны и красиво уложены. Особое внимание привлекает кольцо с большим белым камнем.

"Друзья, спасибо всем за поздравления", - подписала снимки актриса.

54 летняя актриса Ольга Сумская показала дряблый живот в желтом бикини
Ольга Сумская отдыхает в Турции

Так же Сумская показала несколько снимков в воде вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной. На фото поклонники увидели, как выглядит знаменитость абсолютно без макияжа на лице.

Источник: style.clutch.ua

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