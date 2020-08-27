27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Финансовый гороскоп на осень от астролога Алины Кузимович: Что даст всем знакам зодиака транзит Раху

13:42 27.08.2020 Фото: astro.clutch.ua
0

С 19 сентября 2020 года начнется транзит Раху по знаку Тельца. На протяжении ближайших полтора года миллионеров станет больше.

Финансовый гороскоп на осень от астролога Алины Кузимович: Что даст всем знакам зодиака транзит Раху
На протяжении ближайших полтора года миллионеров станет больше

Как пандемия повлияла на денежный капитал? Ответ астролога - хорошо. Не ожидали? Детали читайте ниже.

С осени 2020 богатых людей станет больше. С 19 сентября 2020 года начнется транзит Раху по знаку Тельца. На протяжении ближайших полтора года миллионеров станет больше.

Теневая планета Раху (рассматривается в индийской астрологии) в этом транзите будет направлять наш фокус внимания на все то, что представляет знак Телец. Это земной знак, знак планеты Венеры. Он считается самым материалистичным.

Раху - это наши желания. Он будет давать желание получить все и сразу. Раху в Тельце комфортно себя чувствует. Поэтому у большинства людей обострится желание больше зарабатывать.

Конечно, нужно не забывать о том, что лучше рассматривать натальную карту (карту рождения) индивидуально для каждого. Смотреть дома гороскопа, которые отвечают за деньги, рассматривать периоды и транзиты и т.д. Но в любом случае транзит Раху по Тельцу все равно будет влиять на всех людей.

Как минимум с осени у людей появится желание больших денег и они начнут активно действовать. Как максимум Раху на самом деле поможет многим разбогатеть.

Но все будут стремиться накапливать по-своему. Кто-то честным, а кто- то не честным путем. На это влияют и другие показатели личного гороскопа.


Также у многих появится желание получать знания о том как разбогатеть. Поэтому различные форумы и семинары по саморазвитию начнут пользоваться еще большей популярностью. Многие люди задумаются о финансовой грамотности.

Венера отвечает за красоту, творчество, индустрию красоты, за все, что связано с женским, за сладости. А Раху это иллюзия, расширение, искусственное, связь с иностранным. В этом транзите эти сферы будут процветать и развиваться.

Используйте правильно энергию планет. Возможно, именно вам повезет и вы получите прорыв и прогресс в финансовом секторе. Главное - действовать.

Желаю всем богатства и процветания. Ваш астролог Алина Кузимович.

Источник: astro.clutch.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы станете миллионером в ближайшие 1,5 года?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попа 24-летней девушки утекла под коленки после пластики ягодиц
14:28 27-08-2020
Попа 24-летней девушки утекла под коленки после пластики ягодиц
Ольга Бузова сообщила о своем дворянском происхождении
14:24 27-08-2020
Ольга Бузова сообщила о своем дворянском происхождении
БердскПротаранила и опрокинула на бок грузовую ГАЗель фура Scania под Бердском. Смотрите видео
14:23 27-08-2020
Протаранила и опрокинула на бок грузовую ГАЗель фура Scania под Бердском. Смотрите видео
Шикарный и постройневший Александр Домогаров поразил поклонников новым фото в короне
14:21 27-08-2020
Шикарный и постройневший Александр Домогаров поразил поклонников новым фото в короне
Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливаться
14:16 27-08-2020
Хочу еще! Сексуальный гороскоп совместимости поможет выбрать партнера, с которым не захочется останавливаться
Шведы предложили туристические круизы на Северный полюс на дирижаблях
14:15 27-08-2020
Шведы предложили туристические круизы на Северный полюс на дирижаблях
Минстрой РФ: Строительная отрасль России вышла из кризиса
14:14 27-08-2020
Минстрой РФ: Строительная отрасль России вышла из кризиса
47-летняя Наташа Королева показала все: Модная челка и короткий прямой боб, популярный в 2020 году
14:13 27-08-2020
47-летняя Наташа Королева показала все: Модная челка и короткий прямой боб, популярный в 2020 году
Нет обжорству! 7 способов умерить аппетит и кушать меньше привычного
14:05 27-08-2020
Нет обжорству! 7 способов умерить аппетит и кушать меньше привычного
Рекордное количество ипотечных кредитов выдали в июле 2020 года
14:03 27-08-2020
Рекордное количество ипотечных кредитов выдали в июле 2020 года