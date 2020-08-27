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«Пимокат пимы катат – на неделю не хватат»: Катал валенки на всю деревню Петр Лубинец в Бердске

10:30 27.08.2020, Галина Панчева Фото: бердского музея
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В бердском музее хранятся колодки для изготовления валенок пимоката Петра Лубинца и воспоминания о нелегком производстве обуви его дочери.

«Пимокат пимы катат – на неделю не хватат»: Катал валенки на всю деревню Петр Лубинец в Бердске
Колодки для валяния валенок на взрослые и детские ноги

Почти вышла из обихода столь необходимая для суровой сибирской зимы и очень популярная обувь — валенки. Раньше в жгучие морозы их не променяли бы на модные кожаные сапожки даже самые большие модницы и модники.

В один прекрасный день замечательный друг бердского городского музея Мария Петровна Лихотворик принесла необычные предметы, желая сдать их в хранилище истории. На первый взгляд, это был непонятный набор деревяшек, но после рассказа Марии Петровны, стало ясно, что они служили для изготовления столь незаменимой в условиях суровой сибирской зимы вещи, а именно - валенок.

Представленные предметы были не что иное, как колодки для валяния валенок на взрослые и детские ножки. Эти колодки принадлежали отцу Марии Петровны, Лубинец Петру Ивановичу, жителю села Вольное Полтавского района Омской области, который всю свою жизнь катал валенки. Не меньший интерес вызывают и воспоминания сестры Марии Петровны, Таисии Петровны, в которых она, описывая свое детство «искренне, правдиво, без прикрас и фантазии», воссоздает яркие образы жизни и быта крестьянской семьи. Пишет она и о занятии своего отца, подробно воспроизводя весь технологический процесс изготовления валенок, метко подмечая, что «от шерсти до валенок путь долог».

Этот путь не только долгий, но и трудоемкий. Прежде всего, шерсть необходимо было должным образом подготовить: ее несколько раз мыли, сушили, разбивали вибрирующей струной, сделанной из овечьей тонкой кишки, после чего шерсть становилась как пух. «Из этой шерсти начинал отец заращивать валенок». Изначально валенок делали больших размеров, вдвое больше обыкновенного. Потом его стирали в горячей воде с добавлением серной кислоты и уплотняли на специальных приспособлениях: «… помню было у отца что-то вроде рубеля, которым гладят полотно, но в форме большого бруса». На следующем этапе в дело вступали деревянные колодки, на которые набивали уменьшенный в размере после всех процедур валенок и сушили.

Сами колодки состоят из нескольких деталей: носочная часть, правило (ударение на и), средник, клин и задник. Носочная часть и задник придавали форму носка и пятки, правило служило для правки подъема, средник и клин для расширения голенища до нужного размера. На пару валенок была одна колодка и делались они по очереди, сначала один, потом другой, когда первый высохнет и освободится колодка. Именно поэтому новые валенки не различались на «левый» и «правый», а становились таковыми в процессе носки, принимая форму стопы хозяина. На завершающем этапе валенки обтирали тряпицей, смоченной в керосине, обжигали пламенем ворсинки и валенок готов.

Добротные валенки отец Марии Петровны научился делать не сразу, первые выходили с дырами и, подтрунивая над собой, он говорил: «Пимокат пимы катат – на неделю не хватат». Со временем Петр Иванович стал в этом деле настоящим профессионалом, обувая не только свою семью, но и всю деревню.

Колодки для валяния валенок – еще один предмет из прошлого, хранящийся в бердском городском музее.

По материалам бердского музея

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