Почему «Цитрамон П» не помогает в магнитную бурю? Оказалось, он бракованный

На самом предприятии отказались отвечать на вопросы Лайфа о качестве препарата, переадресовав их почему-то транспортным компаниям и розничным сетям.

Цитрамон П. качество оставляет желать лучшего

По данным Лайфа, Росздравнадзор обнаружил проблемы с качеством "Цитрамона П" сразу у двух производителей. Теперь изъятию и уничтожению подлежат препараты серии 500819 производства екатеринбургского предприятия "Уралбиофарм" и серии 160617, изготовленные хабаровским "Дальхимфармом". Согласно распоряжению Росздравнадзора эти партии должны быть оперативно изъяты из аптек.

"Уралбиофарм" уже давно находится в фокусе внимания Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Ещё в мае 2017 года ведомство перевело его "Цитрамон П таблетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные" на посерийный выборочный контроль качества.

Теперь все партии лекарственного средства поступают в оборот только на основании решения Росздравнадзора, который выборочно проверяет качество препарата в каждой серии.

На самом предприятии отказались отвечать на вопросы Лайфа о качестве препарата, переадресовав их почему-то транспортным компаниям и розничным сетям.

— Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нём может меняться химический состав, — утверждает один из менеджеров предприятия. — Это может происходить как при неправильной транспортировке, так и при длительном хранении таблеток, поскольку существующие технологии упаковки не обеспечивают вечную изоляцию таблеток от окружающей среды.

Ещё один производитель — "Дальхимфарм" — также неоднократно попадал в зону внимания Росздравнадзора. В этот раз хабаровским фармацевтам предъявили несоответствие их цитрамона сразу четырём критериям качества. Испорченные таблетки обнаружили в одной из больниц сотрудники Гудермесского филиала ведомства у себя в республике.

Теперь до начала сентября "Дальхимфарм" обязан провести расследование по этому поводу и доложить ведомству о результатах.

Изначально название "Цитрамон" появилось ещё в Советском Союзе. Тогдашнее лекарство содержало в своём составе ацетилсалициловую кислоту, кофеин и фенацетин.

Позже фенацетин из состава исключили, а вместо него стали добавлять парацетамол — ненаркотический анальгетик, обладающий жаропонижающим, обезболивающим и лёгким противовоспалительным действием. Буква П в названии современных таблеток указывает именно на его наличие.

Строго говоря, за ставшим народным лекарством под названием "Цитрамон" сейчас скрывается не одно, а целый ряд схожих по составу лекарственных средств. Встречаются разные комбинации действующих веществ в таблетке, также может разниться и их концентрация. Именно поэтому на рынке можно встретить различные варианты названий.

По-настоящему народным обезболивающим стал "Цитрамон П" благодаря своей низкой стоимости — в России препарат продаётся по цене от 5–7 рублей за упаковку. Вероятно, поэтому он иной раз отсутствует в аптеках. Лайф неоднократно сталкивался с ситуацией, когда на просьбу продать "Цитрамон П" провизоры, ссылаясь на его отсутствие, предлагали более дорогие иностранные аналоги.

Его популярность среди россиян сыграла также и злую шутку — на рынке появилось множество подделок под грошовый, в общем, препарат. Под видом цитрамона злоумышленники закатывали в упаковку даже обычный мел. Государству пришлось включаться в борьбу за качество, из-за чего неприятности начались даже у официальных производителей.

Источник: Life