За жизнь Алексея Навального боролись 44 медика Омска. Открытое письмо

Омские медики опубликовали открытое письмо

"В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаем себе отчет в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла.

Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.

Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 г. Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать.

Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине.

Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного. А они были получены благодаря современному оборудованию, которым оснащен этот медицинский центр.

К сожалению, становится традицией называть белое «черным», а черное «белым».

Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту.

Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент - это прежде всего человек, которому нужна помощь, независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений. Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать.

Источник: Вконтакте