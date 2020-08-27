Дай мой флаг: как омоновцы издеваются над бабушкой попало на видео

Боевая бабушка в Минске пытается вернуть себе флаг Беларуси, который у неё забрали ОМОНовцы.
Бойцы, издеваясь, отталкивают женщину и прячут полотнище за спиной.
Видео: Игорь Жданов
Источник: t.me/bazabazon
Бойцы, издеваясь, отталкивают женщину и прячут полотнище за спиной.
Боевая бабушка в Минске пытается вернуть себе флаг Беларуси, который у неё забрали ОМОНовцы.
Бойцы, издеваясь, отталкивают женщину и прячут полотнище за спиной.
Видео: Игорь Жданов
Источник: t.me/bazabazon
От редакции
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