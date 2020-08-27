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Дочь миллиардера Игоря Шувалова зачислена в МГУ на бюджет?

09:45 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте.

Дочь миллиардера Игоря Шувалова зачислена в МГУ на бюджет?
Список зачисленных абитуриентов на специальность «клиническая психология» был опубликован на сайте МГУ

Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего вице-премьера и председателя ВЭБа Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ, хотя на ЕГЭ она набрала намного меньше баллов, чем остальные зачисленные абитуриенты. Об этом сообщает Forbes.

Список зачисленных абитуриентов на специальность «клиническая психология» был опубликован на сайте МГУ 24 августа. В нем оказалось 37 человек. У 36 из них в сумме за четыре экзамена (ЕГЭ по биологии, математике и русскому языку, а также дополнительный экзамен по биологии в МГУ) было от 334 до 391 балла, у Шуваловой — только 230 баллов.

После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте. Самому изданию в пресс-службе вуза заявили, что она попала туда «случайно» и что на самом деле она зачислена на платной основе — для этого было достаточно набрать 203 балла.

Обновление. Первоначально Forbes называл Анастасию Шувалову «полной тезкой» дочери Игоря Шувалова, но затем исправил материал, став называть ее «дочерью Шувалова». В пресс-службе ВЭБ.РФ изданию сообщили, что дочь Игоря Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе.
Игорь Шувалов закончил юридический факультет МГУ в 1993 году.

Источник: meduza.io

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От редакции

А ваши дети где учатся?

Аноним, 27 августа 2020 09:58
"После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте. Самому изданию в пресс-службе вуза заявили, что она попала туда «случайно» и что на самом деле она зачислена на платной основе — для этого было достаточно набрать 203 балла."

Очередное подтверждение того, что Россия по уровню коррупции законно находиться между Зимбабве и Нигерией !!!

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