Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.

Как отмечается в статье, этот синдром — совокупность по крайней мере трех из пяти отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов.

"Чем больше у вас таких диагнозов, тем хуже исход", — цитирует портал одного из авторов исследования доктора Джошуа Денсона.



Ученые следили за 287 пациентами, госпитализированными с коронавирусом в период с 30 марта по 5 апреля — во время пика заболеваемости в Новом Орлеане. Средний возраст пациента составлял 61 год. Больше всего среди заболевших была распространена гипертония (80%), ожирение (65%), а также диабет (54%). Кроме того, у 39% был низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).Около 66% процентов пациентов имели метаболический синдром. Порядка 56% из них нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии (против 24% пациентов без метаболического синдрома), в аппарате ИВЛ нуждались 48% процентов (против 18%). Отмечается, что вероятность смерти от коронавируса у пациентов с метаболическим синдромом в 3,4 раза была выше, чем у людей без него.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 23,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 810 тысяч человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,9 миллиона заболевших коронавирусом, а умерли почти 820 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США, Бразилии и Индии.В России выявлено более 970 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели более 786 тысяч человек. Умерло 16 683 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Источник: eurekalert.org