27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Свадьба

Свадебные традиции в день Михея Тиховея 27 августа. Последний день Успенского поста

09:37 27.08.2020 Фото: Яндекс.Дзен
0

По традиции люди 27 августа проводят день Михея Тиховея. За долгие годы сложились обычаи, которые стараются выполнять люди, и не нарушать установленных правил. Особенно это касалось молодых людей, которые хотели пожениться.

Свадебные традиции в день Михея Тиховея 27 августа. Последний день Успенского поста
Парни, у которых была уже на примете понравившееся девушка, отправляли к ней сватов

Завершался Успенский пост с приходом Михея Тиховея. А это означало, что появляется возможность играть свадьбы тем, кто уже успел посвататься. Наступало время осеннего мясоеда, как говорили люди в старину. Поэтому на свадебных столах могут быть и мясные блюда.

Перед свадьбой выдерживался определенный период. Из-за этого на Михея Тиховея нужно было завершить процесс сватания. Парни, у которых была уже на примете понравившееся девушка, отправляли к ней сватов. Если не успевали, то можно было попасть на следующий пост, когда в церкви не венчают, и тогда придется ждать следующего момента.

Источник: rsute

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда вы играли свадьбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как готовят разные знаки зодиака. Кто прирожденный кулинар, а кому всю жизнь есть полуфабрикаты и фаст-фуд?
10:40 27-08-2020
Как готовят разные знаки зодиака. Кто прирожденный кулинар, а кому всю жизнь есть полуфабрикаты и фаст-фуд?
Как списать долги без суда? Новая процедура оформления банкротства через МФЦ
10:30 27-08-2020
Как списать долги без суда? Новая процедура оформления банкротства через МФЦ
Новые законы вступают в силу в сентябре 2020
10:30 27-08-2020
Новые законы вступают в силу в сентябре 2020
Бердск«Пимокат пимы катат – на неделю не хватат»: Катал валенки на всю деревню Петр Лубинец в Бердске
10:30 27-08-2020
«Пимокат пимы катат – на неделю не хватат»: Катал валенки на всю деревню Петр Лубинец в Бердске
Дай мой флаг: как омоновцы издеваются над бабушкой попало на видео
10:15 27-08-2020
Дай мой флаг: как омоновцы издеваются над бабушкой попало на видео
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
10:10 27-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
10:00 27-08-2020
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Дочь миллиардера Игоря Шувалова зачислена в МГУ на бюджет? 1
09:45 27-08-2020
Дочь миллиардера Игоря Шувалова зачислена в МГУ на бюджет?
Свадебные традиции в день Михея Тиховея 27 августа. Последний день Успенского поста
09:37 27-08-2020
Свадебные традиции в день Михея Тиховея 27 августа. Последний день Успенского поста
БердскМощный шторм с градом и ливнями придет 27 августа в Бердск
09:34 27-08-2020
Мощный шторм с градом и ливнями придет 27 августа в Бердск