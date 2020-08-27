Свадебные традиции в день Михея Тиховея 27 августа. Последний день Успенского поста

По традиции люди 27 августа проводят день Михея Тиховея. За долгие годы сложились обычаи, которые стараются выполнять люди, и не нарушать установленных правил. Особенно это касалось молодых людей, которые хотели пожениться.

Парни, у которых была уже на примете понравившееся девушка, отправляли к ней сватов

Завершался Успенский пост с приходом Михея Тиховея. А это означало, что появляется возможность играть свадьбы тем, кто уже успел посвататься. Наступало время осеннего мясоеда, как говорили люди в старину. Поэтому на свадебных столах могут быть и мясные блюда.

Перед свадьбой выдерживался определенный период. Из-за этого на Михея Тиховея нужно было завершить процесс сватания. Парни, у которых была уже на примете понравившееся девушка, отправляли к ней сватов. Если не успевали, то можно было попасть на следующий пост, когда в церкви не венчают, и тогда придется ждать следующего момента.

Источник: rsute