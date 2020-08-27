Как списать долги без суда? Новая процедура оформления банкротства через МФЦ

Банкротство граждан стало возможным с 2015 года. Процедура позволяет признать, что человек не в состоянии рассчитаться с долгом, и в итоге освободить его от уплаты.

МФЦ в Бердске расположен в микрорайоне Радужном

Новая процедура оформления банкротства через МФЦ займёт полгода.

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда. Это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Но для этого надо выполнить ряд условий… Кто сможет рассчитывать на внесудебную процедуру банкротства, какие нужно собрать документы и что в итоге это даст гражданину, разбиралась «Парламентская газета».

Кто сможет стать банкротом по упрощённой схеме



Банкротство граждан стало возможным с 2015 года. Процедура позволяет признать, что человек не в состоянии рассчитаться с долгом, и в итоге освободить его от уплаты.

При этом гражданин может потерять многое — имущество банкрота вправе распродать, чтобы по максимуму удовлетворить претензии кредиторов. Гарантированно остаются у должника его единственное жильё, личные вещи и предметы первой необходимости.

Есть и другие ограничения — например, гражданин ещё пять лет не сможет обратиться в банк за кредитом, не указав факт своего банкротства. К тому же сама процедура недешёвая — за первое полугодие 2018 года судопроизводство по 496 делам о банкротстве прекратили из-за отсутствия денег на возмещение судебных расходов. Это, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, примерно четверть всех случаев прекращения судопроизводства.

Новый закон, который разработали 44 депутата Госдумы, вводит упрощённую и бесплатную процедуру банкротства для граждан. Ею смогут воспользоваться только те, кто хочет объявить банкротом себя, тогда как в суд заявление о несостоятельности гражданина может подать и он сам, и кредитор, и Федеральная налоговая служба.

Подать заявление о банкротстве можно будет в МФЦ по месту жительства или пребывания, для чего нужно соблюсти два требования:

Общий долг по всем обязательным платежам, договору поручительства независимо от просрочки основного должника и алиментам должен быть не меньше 50 тысяч рублей и не больше 500 тысяч. При определении суммы не учитываются неустойки, штрафы, пени, проценты за просрочку платежа и другие санкции за неисполнение обязательств. На момент подачи заявления должно быть закрыто исполнительное производство по причине того, что судебные приставы не нашли у гражданина имущество, которое можно было бы изъять для погашения долгов, и вернули исполнительный документ взыскателю. После этого не должно быть открыто новое производство. (Этот пункт предложил Центральный банк России. Как писал в мае Интерфакс, регулятор считает, что так можно соблюсти интересы граждан и кредиторов, которыми зачастую являются банки).

Любые другие требования к кандидату в банкроты предъявлять не имеют права.

Предусмотренные законом лимиты, позволяющие оформить банкротство без суда, позволяют распространить меры социальной реабилитации на тех, кто сейчас лишён такой возможности из-за порога вхождения в процедуру банкротства гражданина в размере 500 тысяч рублей, пояснил один из авторов закона, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Новый закон обеспечивает условия для освобождения малоимущих граждан от неисполнимых обязательств», — подчеркнул он.

Какие документы понадобятся

В Минэкономразвития уже разработали проект приказа, в котором перечислили необходимые документы для подачи в МФЦ.

Заявление, в котором нужно указать данные о себе, в том числе номер паспорта, СНИЛС и ИНН (при наличии), и информацию о своём представителе, если документы будет подавать он. Также гражданину понадобится подтвердить, что он указывает правдивые и полные сведения, согласиться на обработку своих данных и на предоставление кредиторам информации о своём имуществе.

Список всех известных гражданину кредиторов. В нём нужно привести их данные, в том числе место нахождения или жительства, и суммы, которые гражданин должен каждому из них. Также надо перечислить задолженности по налогам, сборам и другим платежам в бюджет. А на отдельном бланке указать долги, которые человек приобрёл во время предпринимательской деятельности, тоже по каждому кредитору или налогу. Кроме этого, необходимо указать сведения о своих должниках.

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина.

Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если заявление подаёт он).

Иные документы (при наличии).

Что происходит дальше

В течение одного рабочего дня после того, как гражданин подал заявление о признании его банкротом, в МФЦ должны проверить, закрыто ли в отношении него исполнительное производство. Если оно не закрыто, гражданину вернут заявление, и подать его повторно разрешается только через месяц.

Отказ можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства.

Если же всё в порядке, сотрудники в течение трёх дней включают сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

С этого момента у человека появляются особые права и ограничения:

Вводится мораторий на денежные выплаты кредиторам, то есть гражданин не должен и не может самостоятельно погашать кредиты, пока идёт разбирательство. Пени и штрафы за просрочку обязательств не начисляются.

Продолжать платить нужно только зарплаты и выходные пособия своим работникам, алименты, возмещения морального вреда, вреда жизни или здоровью и обязательства по других требованиям, которые связаны непосредственно с личностью кредитора, а не претензиями организаций.

Кредиторы, которых должник не указал в своём списке, когда оформлял заявление, могут по-прежнему требовать возврата задолженности.

Взыскатели не могут отправлять исполнительные документы с требованием вернуть им долг или арестовать счёт должника в банк. Их можно направлять только в Службу судебных приставов и её территориальные органы.

Пока идёт процедура, гражданин не может взять новый кредит, заём или выдать поручительство.

Какие возможности сохраняются у кредиторов

Кредиторы будут иметь право перенести рассмотрение дела в суд. С таким иском сможет обратиться кредитор, которого гражданин не упомянул, когда подавал заявление о банкротстве в МФЦ.

У тех, кто в список должника вошёл, тоже будет такое право, но только в трёх случаях: если должник занизил сумму задолженности и на самом деле он не «влезает» в 500-тысячный лимит, если суд признал сделку должника по поданному кредитором иску недействительной и если кредитор нашёл имущество, принадлежащее должнику, например вторую квартиру или земельный участок.

В случае признания иска обоснованным в МФЦ прекратят процедуру банкротства и дело станут рассматривать в судебном порядке.

Закон также наделяет кредиторов, перечисленных в заявлении должника, правом искать его имущество. Для этого они смогут направлять запросы в Росреестр.

При этом до 3 октября действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии со своим ОКВЭД попали в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей.

Как может завершиться дело

Если во время процедуры банкротства должник сможет поправить своё имущественное положение настолько, что он будет в состоянии погасить свои обязательства полностью или большей частью, он должен уведомить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней. После этого процедуру прекратят. Если же гражданин скроет получение наследства или крупного дара, кредитор, поименованный в заявлении должника, сможет сам сообщить об этом суду.

При отсутствии таких неожиданных событий гражданина признают банкротом через полгода с начала процедуры. Его долги признают безнадёжными к взысканию и спишут. Всего могут списать долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, пояснил Афонский.

Здесь также есть несколько «но»:

Если гражданин в заявлении преуменьшил сумму задолженности перед определённым кредитором, ему спишут только ту часть, которую он указал.

Должник также не освобождается от обязательств перед кредиторами, которых он не перечислял в заявлении о банкротстве.

Нужно будет по-прежнему вернуть суммы зарплат и выходных пособий, которые гражданин должен заплатить своим работникам, алиментов, возмещения морального вреда, вреда жизни или здоровью и требований по текущим платежам.

Гражданин потеряет право на списание долгов, если суд докажет, что он совершил неправомерные действия или пошёл на мошенничество, чтобы стать банкротом.

Ещё раз объявить себя банкротом во внесудебном порядке можно будет через десять лет после того как завершится первая процедура.

Источник: pnp.ru