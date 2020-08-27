Кто кого задавит, если заразиться и коронавирусом и гриппом одновременно?

Рекомендации по профилактике общие и там и там — дистанцирование, маска, избегание скоплений людей, самоизоляция, работа в удаленном доступе. Одни и те же противоэпидемические действия. Но можно ли заразиться одновременно? И что при этом будет?

Грипп может ударить по россиянам сильнее коронавируса

Риск того, что пациент одновременно заразится и коронавирусом, и гриппом очень мал. Однако если это произойдет, грипп может помочь организму пациента победить COVID-19. Подробнее о том, можно ли перепутать вирусы друг с другом — в материале «360».

В мире существуют диагностические методы, которые позволяют различить грипп и коронавирус, рассказал «360» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что у двух заболеваний не полностью совпадают и клинические симптомы, которые тоже помогут различить инфекции.

«Диагностика между ними возможна, хотя она, конечно, не может быть стопроцентной — может быть путаница. Но это не играет такой уж большой роли, потому что специфических надежных методов лечения ни коронавируса, ни гриппа нет. Даже если перепутают, и лекарствами против гриппа будут лечить больного с коронавирусом — ничего плохого не будет», — пояснил Альтштейн.

Профессор объяснил, что и в том, и в том случае пациент получит постельный режим и жаропонижающие. Если заболевание проявляется в тяжелой форме, то у врачей под рукой будут и сердечные средства, и все, что нужно, чтобы больного вылечить и помочь при осложнениях.

Будет ли грипп тяжелым и окажется ли он тяжелее коронавируса — пока сказать никто не может Анатолий Альтштейн.

Он объяснил, что в специальной лаборатории всегда следят за штаммами вируса гриппа, которые появляются. На основе появившихся вариантов ученые предсказывают, какие возникнут в следующем сезоне, и делают против именно спрогнозированных вариантов. Иногда бывают ошибки, и тогда вакцина оказывается малоэффективной, но по большей части специалисты угадывают, и вакцина помогает.

Один пациент — две инфекции?

«В нашей стране за полгода переболели коронавирусом около миллиона человек — меньше 1,5% населения. Какова вероятность, что вирусу гриппа и коронавирусу может попасться один человек? Она, в принципе, есть, и я думаю, что ничего хорошего в этом нет, но существует такой феномен, как интерференция вирусов — когда один вирус подавляет другой», — отметил профессор.

Он подчеркнул, что исследований в этой области пока нет — никто из пациентов не болел сразу и гриппом, и коронавирусом. Изучить особенности взаимодействия двух вирусов в одном организме можно с помощью экспериментов, однако пока ученые их не проводили. Альтштейн уверен, что эти исследования обязательно будут, но позже. При этом эксперименты никто не будет проводить на людях.

Профессор подчеркнул, что существует два предполагаемых варианта развития болезни, если пациент заразится сразу двумя вирусами: «это может либо дать что-то тяжелое, либо — облегчить ковид».

«Теоретически грипп должен подавлять коронавирус. Он не более агрессивный, просто очень хорошо индуцирует интерферон — это вещество, которое защищает от вирусной инфекции. Когда грипп размножается, образуется очень много интерферона, который сам вирус гриппа начинает подавлять. Заодно подавляется и другой возбудитель, который оказывается под рукой», — пояснил Альтштейн.

Рекомендации по профилактике общие и там и там — дистанцирование, маска, избегание скоплений людей, самоизоляция, работа в удаленном доступе. Одни и те же противоэпидемические действия Анатолий Альтштейн.

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, осенью в России могут начаться вспышки гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Для детей они могут оказаться страшнее COVID-19, потому что малыши переносят коронавирус достаточно нейтрально. Про заражение гриппом этого сказать нельзя.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — заявил Онищенко.

Источник: 360tv.ru