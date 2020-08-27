Какие требования предъявят школы в новом учебном году?

Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, но без привычных родительских собраний. При этом у родительских советов станет больше прав.

В 3-4-х классах вес рюкзака может достигать двух килограммов, в 5-6-х классах — не более 2,5 килограмма, в 7-8-х классах — не более 3,5 килограмма, а в 9-11-х классах — не более четырёх килограммов

Как выглядят новые рекомендации, нормы и требования к питанию, форме и рюкзакам.

Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, но без привычных родительских собраний. При этом у родительских советов станет больше прав. Папы и мамы смогут участвовать в разработке школьного меню и составлении плана воспитательной работы. К чему нужно готовиться родителям в новом учебном году и с учётом каких рекомендаций стоит выбирать рюкзаки и форму, выяснила «Парламентская газета».

Как выбрать форму и рюкзак



Накануне 1 сентября, когда большинство родителей закупают школьные принадлежности, специалисты Роспотребнадзора ещё раз напомнили о важности правильного выбора портфеля или рюкзака. Чтобы у ученика не развился сколиоз в первый год обучения, его ранец должен весить не более 700 граммов, а рюкзак ученика средних и старших классов — не более килограмма.

Портфели учеников начальных классов должны быть высотой 30-36 сантиметров, с твёрдой и устойчивой спинкой, достаточно широкими плечевыми ремнями и обязательными светоотражающими элементами.

Школьники младших классов, отмечают в Роспотребнадзоре, не должны носить рюкзак, вес которого превышает 1,5 килограмма. Оптимальный же вес учебника в первом классе — не более 400 граммов.

В 3-4-х классах вес рюкзака может достигать двух килограммов, в 5-6-х классах — не более 2,5 килограмма, в 7-8-х классах — не более 3,5 килограмма, а в 9-11-х классах — не более четырёх килограммов, говорится в сообщении ведомства.

Что касается школьной формы, то единый национальный стандарт, подготовленный по поручению Минпромторга, пока существует только в предварительном виде. Документ ужесточает требования к качеству материалов — их износостойкости, влагопроницаемости, подверженности к образованию катышков. А из особо интересных новинок там появятся толстовки — то есть худи и свитшоты, популярные среди молодёжи, обретут вполне легальный статус. В целом же пока родителям советуют приобретать форму из натуральных тканей. Так, рекомендации Роспотребнадзора максимально просты — хлопок и лён для летней и весенней формы, кашемир и шерсть — для зимы. Схожи советы и по обуви — лучше, чтобы она была из кожи, текстиля или войлока, и обязательно с жёстким и плотным задником.

Санитарные требования ужесточат

Из-за пандемии коронавируса решение о том, как пройдёт 1 сентября, примут власти регионов. Минпросвещения и Роспотребнадзор рекомендуют провести линейки на открытом воздухе, отдельно для каждой параллели. Родителям, которые хотят сопровождать детей на линейки, необходимо использовать маски. К ученикам таких требований не предъявляют. Но санитарные требования из-за угрозы коронавируса ужесточат. Так, в новом учебном году в школах запретят проводить массовые мероприятия и родительские собрания. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а школы поделят на участки, где будут учиться разные потоки. Коридоры и классы оборудуют санитайзерами и ионизаторами. При этом сдавать деньги на средства защиты родители не должны — всё должна будет обеспечить администрация школы.

Школьникам и их родителям теперь нужно быть готовыми к прохождению утреннего «фильтра» перед занятиями. Если у ребёнка найдут признаки простуды, его изолируют от других учеников и уведомят органы Роспотребнадзора. Несмотря на то что занятия начнутся в очном формате, прощаться с удалёнкой не стоит, предупреждают в надзорном ведомстве. При ухудшении эпидемиологической обстановки обучение снова переведут в онлайн. В московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, всему классу заболевшего придётся перейти на двухнедельное онлайн-обучение, говорил мэр столицы Сергей Собянин.



Чем будут кормить школьниковС 1 сентября ученики младших классов будут получать бесплатное горячее питание. Теперь школьникам 1-4 классов положены горячие завтраки или обеды (в зависимости от смены — утренней или вечерней) за счёт федерального и регионального бюджетов. Новые правила должны заработать во всех государственных и муниципальных школах страны, и большинство регионов уже готовы их исполнить. Там, где школа не смогла обеспечить все условия для получения денег на питание, учеников всё равно накормят — по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, «организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах».

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, к которым стоит добавлять ягоды, фрукты и овощи. Завтрак для обучающихся 1-4-х классов должен содержать 12-16 граммов белка, 12-16 граммов жира и 48-60 граммов углеводов, для обучающихся старших классов — 15-20 граммов белка, 15-20 граммов жира и 60-80 граммов углеводов. То есть на завтрак могут быть каши, запеканки, мясные или рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи и макароны.

Обед по тем же рекомендациям должен включать салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток. Обед в зависимости от возраста школьника должен содержать 20-25 граммов белка, 20-25 граммов жира и 80-100 граммов углеводов.

Для того чтобы ребёнок получал бесплатный обед или завтрак, папе или маме достаточно обратиться с заявлением в образовательную организацию. Никаких дополнительных документов от них больше не потребуется. Если ребёнок диабетик или нуждается в специальном питании, родители должны уведомить об этом администрацию школы. Кроме того, при желании родители могут даже войти в состав комиссии, которая разрабатывает школьное меню — опять же, достаточно будет обратиться либо к директору школы, либо в компанию, которая привозит в школу завтраки и обеды.

Мнение родительских советов теперь будут учитывать и при утверждении воспитательной программы школы. Со вступлением в силу президентского закона об усилении воспитательной составляющей в каждой учебной организации будет утверждён календарный воспитательный план, в составлении которого также примут участие родительские комитеты.

Источник: pnp.ru