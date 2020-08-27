На детские пособия дополнительно выделено областью свыше 800 млн рублей

Размер доплаты - 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего

Решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

Как отметил Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет Новосибирской области выделяется дополнительно из Резервного фонда Правительства России 804,8 млн рублей. Таким образом, общая сумма поддержки из Резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей. Из федерального бюджета Новосибирская область уже получила на эти цели 2,2 млрд рублей.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области порядка 90 тысяч детей получили данную поддержку. Размер выплаты в регионе составляет 6018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей.

Еще одна мера государственной поддержки касается безработных граждан, воспитывающим несовершеннолетних детей. Размер доплаты - 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой поддержки уже воспользовались более 37,5 тысяч жителей Новосибирской области, где проживает 60 тысяч детей.

Согласно статистике Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области на дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до трех лет перечислено 1,4 млрд рублей. Количество детей, охваченных данной мерой поддержки – более 99 тысяч. Порядка 10 млрд рублей переведено семьям региона на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

Министерством совместно с Отделением Пенсионного Фонда по Новосибирской области разработана тематическая памятка о выплатах, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: mtsr.nso.ru