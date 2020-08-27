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Шведы предложили туристические круизы на Северный полюс на дирижаблях

14:15 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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Цена услуги – $65 000 за парную каюту. Предполагается, что в первый круиз отправится семеро членов экипажа и шестнадцать гостей.

Шведы предложили туристические круизы на Северный полюс на дирижаблях
Шведская компания OceanSky запускает круизы на Северный полюс на дирижаблях

Шведская компания OceanSky открыла бронирование мест на будущие круизные рейсы к Северному полюсу на пассажирском дирижабле. Первые коммерческие полеты состоятся в 2023-2024 годах, цена услуги – $65 000 за парную каюту. Предполагается, что в первый круиз отправится семеро членов экипажа и шестнадцать гостей.

Полет будет проходить на гибридном дирижабле модели Airlander-10, который имеет весьма невысокие летные качества. В частности, максимальная полезная нагрузка, включая самих людей и продукты питания для них, составляет всего 10-11 тонн, так что много с собой взять не удастся. А потому и длительность круиза невелика.

С другой стороны, круизы OceanSky попросту не имеют конкуренции, а потому позиционируются как эксклюзивные развлечения для взрослых. В мире очень мало дирижаблей, способных возить пассажиров, а уж летающих к Северному полюсу пока нет вовсе. Отсюда и высокая цена билета – за доступ к элитному клубу. Впрочем, есть и еще один нюанс: в условиях бушующей пандемии путешествие на дирижабле в отдаленные уголки планеты видится неплохой альтернативой уединению в частном особняке.

Источник: techcult.ru

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