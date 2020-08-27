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Ещё 2 женщины и мужчина скончались от COVID-19 в Новосибирской области на 27 августа 2020

14:02 27.08.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Всего в регионе от коронавируса скончались 349 человек.

Ещё 2 женщины и мужчина скончались от COVID 19 в Новосибирской области на 27 августа 2020
Еще 48 человек с COVID-19 в Новосибирской области выписаны с выздоровлением

По данным оперативного штаба на утро 27 августа в регионе зарегистрировано 11 192 случая заражения коронавирусом (+51 за последние сутки), в том числе инфицировано 673 ребенка. 9 892 пациента выписаны с выздоровлением (+48 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 55 лет, женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 349 человек.

В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ – 13 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 973.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 403 252 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 366 жителей региона, снято с меднаблюдения 35 589 человек.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1840 обращений, госпитализированы 26 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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